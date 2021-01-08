女星大S和汪小菲結婚11年，婆婆是前俏江南的CEO張蘭，2019年3月媒體報導，張蘭因藐視法庭遭判監禁1年，汪小菲透過微博發表聲明，指出已於2018年4月11日提出上訴。昨(7日)港媒報導，上訴庭頒布判詞，表示因張蘭沒有合理解釋為何沒在原審時就提交新證據，且提出新證據不足，故駁回上訴許可。

據《星島日報》報導，早年張蘭因出售俏江南股份被告，2015年2月La Dolce Vita Fine Dining Company Limited 與 La Dolce Vita Fine Dining Group Holdings Limited取得高等法院禁制令，要求張蘭需自行申報所有價值超過50萬港幣的資產，但張蘭沒有申報任何藝術品，並表示名下沒有價值超過50萬港幣的藝術品。

張蘭2019年傳出因藐視法庭判囚。（圖／中時資料照片）

然法官認為，張蘭過去受訪時曾說是藝術品收藏家，和張蘭後來說法有衝突，故裁定張蘭在毫無合理疑點下藐視法庭。而汪小菲2019年3月發表聲明：「針對香港高等法院原訴法庭之判決，張蘭女士已經於2018年4月11日向香港高等法院上訴法庭提出上訴。目前該案件仍在等待法院的排期開庭，上訴法庭尚未就該案做出最終判決」，盼廣大媒體均應秉承對法律及事實的尊重與敬畏之心，並保留不實報導的法律追述權。

汪小菲2019年3月發表聲明。（圖／翻攝自汪小菲微博）

港媒報導，上訴庭法官表示，張蘭在2018年4月提出上訴，卻在2020年4月才提交新證據，呈上長江三峽畫作的公證書，說明自己並非該作品的擁有人，但法官認為，張蘭在原審時沒出庭作證，新證據也不足以證實她並非長江三峽畫作持有人，故駁回上訴，而張蘭、汪小菲這方對駁回消息暫無回應。

(中時新聞網)