眼見美國總統川普支持者7日做出闖進國會大廈的暴行，勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林決定追隨隊友柯瑞痛批川普的腳步，但他罵得更直接，也更粗魯，因為他說：「川普支持者闖進國會大廈根本不是TMD的抗議，這是恐怖分子的攻擊！」

向來也很關心政治議題的卓雷蒙格林，說起話來更是相當直接，「這件事情純粹就是展現出，美國警察體系完全是建立在針對黑人與紅棕色皮膚的人群身上，所以這也是為何這些川普支持者的暴力行為，被警方對待的反應完全不同的原因。」

「這個事實證明，有些人就是可以隨便走進國會大廈，做出一路狂奔的誇張舉止，或是跳上桌子上跟國會警衛對峙，就好像在自己家裡沙發上一樣隨便，」卓雷蒙格林說，「衝進一棟建築，且打碎窗戶等暴行，這根本是恐怖分子的攻擊。」

卓雷蒙格林最近才擺脫腳傷困擾宣告復出，目前本季打了4戰，場均只拿2.5分、5.8助攻與4.5籃板，但他在場上帶領且激勵隊友的價值，卻無法從數據面看出，如今他這麼直接批評川普支持者是恐怖分子，相信會讓不少川普支持者對他不爽。

(中時 )