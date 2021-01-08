中國的侵略性讓西方國家備感威脅，七大工業國集團（G7）的議員聯名致函各國領導人，呼籲在印太安全等領域合作因應中國威脅。這是七國集團議員首次透過跨國聯名向政府喊話。

「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）今天報導，美國、德國、法國、日本等七大工業國集團的約70位國會議員，最近聯名致函給美國總統當選人拜登（Joe Biden）等七大工業國的政府領導人，呼籲他們攜手因應共產中國的威脅。

這封信的起草人、基民黨（CDU）籍德國國會外交委員會主席洛特根（Norbert Rottgen）表示，中國選擇性的採用國際法和在印太地區的侵略性行為，對二戰後建立的國際秩序帶來最大挑戰，「我們不願對抗，而是務實面對中國」，信中因此指出各國應該「在互惠、透明和責任的基礎上與中國發展建設性的關係」。

這些議員在信中還呼籲七國集團在國際組織改革、科技標準、人權、印太區域安全、抗疫等領域對中國主動出擊。這是七國集團議員第一次透過聯名信向政府喊話。

這封信的另一位起草人、美國共和黨籍聯邦眾議員龔薩雷茲（Anthony Gonzalez）強調，從中國在疫情之初的作為、對人權的侵犯、對國際組織的濫用和在印太區域的敵意來看，中共的威脅是這個時代最大的外交挑戰，美國和其他民主盟邦一樣受到威脅，七大工業國因此應該團結起來因應中國。

(中央社)