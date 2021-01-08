美國總統認證上演世紀大亂鬥 川粉中槍到院前不治

川粉於當地時間6日攻入美國國會，導致4名川粉和1位國會大廈警官喪生，引發各方痛批。川普則在推特譴責國會暴動、呼籲民眾冷靜，並首度親口強調，一定會和平轉移政權。國民黨立委李德維表示，暴動之所以能在數小時內大致排除，是因為共和黨沒有為了奪權無所不用其極，沒有將暴動視為「天賜良機」；反觀「台版太陽花」，民進黨領袖及民代們都進場與暴民為伍，心中想的只有如何趁機作亂、收割民粹，他們的行為讓台灣的民主法治被看破手腳。

李德維今日在臉書發文表示，國會暴動被稱為「美國民主最黑暗的一天」，所幸最終執法者有效排除抗爭，眾議院認證拜登當選，美國民主修復了自己；有許多輿論用「美版太陽花」來形容這場攻進國會大廈的暴動，但他想了想，確實有許多相似之處，但更重要的，其實在於不同。

李德維表示，暴動之所以在數小時內大致被排除，除了前述執法者的態度與能力外，他認為更重要的是，美國共和黨主要政治人物、意見領袖們，無人支持摻和這場暴動，甚至同聲強烈譴責。李指出，「美版太陽花」與「太陽花」最大不同，就在共和黨沒有為了奪權執政，無所不用其極，沒有將暴動視為「天賜良機」，煽風點火謀求個人與政黨的權力；即便共和黨才輸掉喬治亞州參議員，即將「完全在野」，但在關鍵時刻還是挺身而出，守護國家與憲法，體制與法治。

話鋒一轉，李德維痛批，當年「台版太陽花」暴動者已經佔領癱瘓立法院，又沒來由衝入行政院，在野黨領袖們，包括蔡英文，蘇貞昌，謝長廷，游錫堃等人，還有更多民進黨籍公職民代甘與暴民為伍，他們想的是如何趁機作亂，打擊執政，能收割民粹，打贏下一場選戰最重要，完全沒有考慮國家的體制與法治，衝撞也該有條底線。

李德維抨擊，更可笑的是，那群當年的在野黨，總是以「民主」合理化自己的各種狂暴脫序，但自己掌權之後，拒馬卻從一層架到三層，保警也是以數倍增。不是只要高喊「民主」就可以無法無天，佔領立法院，衝進行政院嗎？看看美國，想想台灣，共和黨在敗選動亂中替美國留了臉面，民進黨早就讓台灣的民主法治被看破手腳，一絲不掛。

(中時新聞網)