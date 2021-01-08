一名男大生日前偷拍系上教授傳至班級LINE群組，因為該教授一手裝上義肢，竟有另名男大生在群租內譏笑教授是「斷臂殘猿」，教授事後看見對話截圖後氣得提告。檢察官認定該男大生有譏笑、諷刺意味，還將對方比做猿類，依公然侮辱罪嫌起訴。

起訴書指出，該男大生A在2018年2月於住家樓下看到該系上教授正在吃飯，隨即用手機拍下照片後，傳到班上的48人LINE群組，並發言說「猜我遇見了誰」、「我剛剛一度懷疑是不是他，看了他右手之後確定真的是他」、「重點是這裡是我家樓下」。

之後另名男大生B在群組內發言稱該教授是「斷臂殘猿」，不料此對話的截圖被其他同學公開在臉書的班級社團，該教授看到後氣得提告。男大生A表示，當時會提到看到右手是因為當時天氣冷，不確定對方身分，因為義肢可說是辨認的特徵，沒有歧視意味。

而男大生B則稱「斷臂殘猿」是玩笑話，該教授不在群族裡，不過檢察官認為，「斷臂殘猿」已明確指示出教授的特徵，甚至將對方比做成「猿類」，班級群組雖然沒有教授，但此言論可以確定侮辱對象為該教授，造成對方名譽受損，認定有公然侮辱罪嫌，確定起訴男大生B，而男大生A因為罪證不足不起訴。

(中時新聞網)