1.華邦電(2344)：外資昨轉買超6576張，股價強彈約6%，達29.35元。

2.台積電(2330)：ADR昨夜大漲5.03%、合台幣690.43元，激勵今早股價開高在580元新天價。

3.高興昌(2008)：下方月線有撐+昨外資小幅回補買超，帶動今早股價彈升逾2%。

4.車王電(1533)：去年12月營收年增169.88%，吸引外資連兩日買超，早盤股價續跳空漲停鎖死在45.8元。

5.倉佑(1568)：昨外資轉買超226張，放量拉出一根長紅棒，今早多頭趁勝追擊，開盤即跳空漲停。

6.華義(3086)：多頭惜售、追價買盤不停歇，今早拉出第10根漲停，股價突破90關。

7.鴻海(2317)：外資本周天天買超，合計約13.6萬張，低檔買盤支撐強勁，今早來到110元大關之前。

8.台達電(2308)：外資接力挺，股價頻創新高紀錄，今早來到325元。

9.國巨(2327)：去年營收676.53億元，年增63.9%，買盤給力，勁揚逾4%。

10.長榮(2603)：股價過熱問檔修正，買盤伺機撿便宜，今早自底部翻揚，挑戰40元。

11.同致(3552)：車用題材太熱，買盤持續進場，今早漲停創高。

12.鑽全(1527)：上月營收年增約3成，早盤放量勁揚6.5%。

13.南帝(2108)：去年12月、Q4、全年營收均創新高，早盤漲逾2%，收復短均、月線。

14.麗臺(2465)：比特幣飆破4萬美元，早盤漲逾5%，重返短均、月線之上。

15.國票金(2889)：去年獲利創高，EPS1.12元，喬遷之喜替資產加分，早盤漲1.5%。

16.大世科(8099)：外資昨擴大買超，早盤觸及漲停，改寫前高。

17.廣寰科(3287)：上月營收年增逾6成，外資昨小幅回補，早盤亮燈漲停。

18.京元電子(2449)：去年營收逼近290億元創高，外資連5日買超，早盤漲逾1%。

19.大立光(3008)：法說失靈，林恩平表示1月比去年12月差、2月更低，晨盤低見2965元後翻紅，上演3000元保衛戰。

20.天鈺(4961)：上月營收13.15億元，年增54.27%，昨獲三大法人聯手買超相挺，晨盤衝高7.8%，續寫天價159元。

21.佳凌(4976)：車用電子夯，Q1不看淡，今挾量衝高7%，續飆天價86.4元。

22.聯發科(2454)：傳評估供貨榮耀，昨獲三大法人聯手買超1596張，早盤彈升3%，勇登歷史高點832元。

23.長聖(6712)：今以每股138元上櫃，多頭挾今年有望轉盈喊衝，晨盤大漲2成，蜜月行情香甜。

24.美琪瑪(4721)：特斯拉大漲，概念股催油門，晨盤急升7%，收復70元。

(時報資訊)