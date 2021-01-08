根據韓國當地媒體報導，蘋果計劃與現代汽車合作開發可自動駕駛的電動汽車，目前外界稱之為蘋果汽車(Apple Car)。據悉，現代汽車內部審查作業已初步完成，並預計將於2027年上市。

8日韓國經濟日報指出，蘋果正與現代汽車協商，並提議合作在不久的將來推出蘋果汽車。除了生產電動汽車外，蘋果也將攜手現代開發電池產品，預估，這將是蘋果汽車獨門的核心技術。至於電動車電池生產地點，可能在現代或起亞汽車的美國工廠，擇一來當產線。

蘋果汽車將導入自家所研發電池技術，選擇現代汽車一齊開發，是因為生產此類電池需要大量成本。無獨有偶，現代汽車也在2020年宣示過，將開發屬於自己的電動車電池。

雖然，蘋果汽車的電池類型，研發技術與生產計劃尚未明朗化，但路透社曾報導，蘋果的電動車電池應會集合生產成本降低，與續航力增強為一身。

其實，蘋果過去一直在考慮開發自家汽車。2014年，新成立Project Titan這個自動駕駛汽車部門。2017年，蘋果又拿到加州監理所(DMV）許可，可以在馬路上測試自己開發的自駕車產品。2018年，更是納入前特斯拉的首席工程師，讓蘋果汽車如虎添翼。

麥肯錫出具報告，電動汽車產品在整個汽車市場的市占率，將從2019年的2.5%遽增至2025年的30%。因此，每年電動車市場的銷售量，都可望平均增加22%。

市場也認為，被特斯拉視為潛在競爭對手的現代汽車，若真與蘋果策略聯盟，未來無論在生產率或技術而言，現代將可擠進全球電動車佼佼車之列。

針對以上傳言，現代汽車不予置評，但8日盤中股價一度狂飆至兩成左右。

(時報資訊)