功率半導體封測廠捷敏-KY(6525)受惠市場需求暢旺，2020年12月合併營收續「雙升」創3.46億元新高，帶動第四季合併營收同步「雙升」至10.12億元，改寫歷史次高，全年營收維持穩健成長、以37.5億元改寫新高，營運表現亮麗。

在績優題材激勵下，捷敏近日股價上攻力道轉強，今（8）日開高後震盪勁揚6.17％至72.3元，創2019年10月底以來近15個月高點，領漲封測族群。三大法人近期偏多操作，上周合計買超240張、本周迄今買超200張。

捷敏公布去年12月自結合併營收3.46億元，月增1.47％、年增達12.4％，創下歷史新高，帶動第四季合併營收10.12億元，季增0.86％、年增達14.06％，改寫歷史次高。累計全年合併營收37.5億元、年增8.29％，續創歷史新高。

捷敏受新冠肺炎疫情延後復工影響，去年首季獲利降至近3年低點，但復工順利帶動第二季營運強勁反彈、獲利改寫次高。第三季獲利雖受匯損侵蝕，但營益率持續走升，本業營運表現暢旺。第四季在營收規模創高下，法人看好獲利表現將回升。

捷敏持續鎖定5G工業用及車用產品市場發展，聚焦高附加價值及新半導體材料相關產品開發，預期5G應用、快速充電器、高電壓產品為主成長動能。其中，專注高電壓產品的合肥廠已動工興建3號新廠，預計今年完工後將採計畫性擴充發展。

法人指出，捷敏受惠居家工作及教學需求，帶動消費性產品需求暢旺，車市需求回溫亦帶動IDM廠回補庫存、擴大委外封測訂單，使捷敏去年第四季營收較第三季微幅成長，表現符合預期。今年隨著合肥新廠新產能開出，看好可望進一步增添營運成長動能。

(時報資訊)