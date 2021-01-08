長聖生技（6712）8日以每股138元掛牌，挾著是首家專攻細胞療法的上櫃公司氣勢，加上目前也是通過項目最多、核准件數最多、合作醫院最多，以及收案人數最多等利多匯集，首日蜜月行情表現亮麗，開盤即守穩在160元之上。

長聖成立於2016年12月，集結國內外多位醫師和專業博碩士研發團隊，進行幹細胞與癌症免疫細胞兩大類新藥研發。

董事長劉銖淇表示，長聖主要營運為新藥開發與特管辦法的細胞委託製造為主，新藥異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）治療於急性心肌梗塞已完成一期臨床試驗收案，並預計今年向美國FDA提出二期臨床試驗申請；而CAR,001（新一代CAR-T）可望因治療實體瘤、異體移植成為突破性CAR-T療法，CAR,001已有台灣與日本專利，同時申請美國專利中，並規劃申請美國與台灣臨床一期IND。

受惠於細胞委託製造業務，長聖以通過項目最多、核准件數最多、合作醫院最多，以及收案人數最多，業績將逐漸成長，長聖去年營收7,060萬，年增5.53倍，今年可望轉虧為盈。

(工商 )