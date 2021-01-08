有報導指出，據傳政治和經濟動機左右土耳其做出採購中國疫苗的決定，並與中方協商，拿引渡維吾爾人換取疫苗出貨。目前休會的土耳其國會可能2月跟進中國，批准引渡條約。

報導中東新聞的Al-Monitor網站6日報導，土耳其反對黨國會議員將中國疫苗到貨一再延宕，與批准土、中引渡條約兩件事掛鉤。有人認為土耳其面臨壓力，藉引渡特定維吾爾人到中國，以換取中國進口疫苗。

同屬突厥民族的維吾爾人在種族、語言和宗教上與土耳其有密切關係，他們在中國新疆維族自治區遭迫害，這在土耳其社會是敏感議題。土耳其也被視為維吾爾人逃避中國迫害的避風港，據估計，至少有5萬名維族人住在土耳其。

土耳其向中國採購俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，由於交貨時程一再延宕，中國利用疫苗出貨施壓土耳其批准引渡條約的說法不脛而走。

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）2020年11 月25日宣布已簽約向中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）採購5000萬劑武漢肺炎疫苗，並表示「可能從12月11日開始接種」。

同年12月10日則說，首劑疫苗「3、4天內到貨」後，實驗室將耗時約兩週評估，計劃同年12月底先為醫護人員接種，但後來又將開始接種時間延到2021年首週。

2020年12月24日克扎再度明確指出，首批300萬劑疫苗將於同月27日晚間從中國出貨、28日送達。但是同月27日晚間又推文，原定28日送達的中國疫苗因北京海關出現武漢肺炎病例，將會「延遲一兩天」送達。

首批疫苗後來終於2020年12月30日清晨送達安卡拉，時間點在中國全國人民代表大會常務委員會批准「中華人民共和國和土耳其共和國引渡條約」之後。

土中兩國於2017年簽署上述引渡條約。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）2019年4月提請國會大國民議會（TBMM）表決，但大國民議會至今沒有批准。

在中國遭迫害逃亡土耳其的維吾爾人擔憂，北京將利用提供經濟利益影響安卡拉當局，運用條約羅織罪名，引渡尋求自由的異議維吾爾人，達到北京的政治目的。

Al-Monitor報導，土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）否認疫苗和維吾爾議題之間的關連性，強調安卡拉截至目前都拒絕北京的引渡要求，因此上述條約不代表土耳其今後「會將維吾爾人交給中國」。

報導指出，根據兩名與中方官員聯繫的土國消息人士表示，土耳其的疫苗訂單為北京施壓安卡拉批准引渡條約開方便之門，不過中國的戰略思維遠遠超越維吾爾議題。

消息人士認為，中國試圖利用疫苗贏得各國支持，不太可能自己拋出維吾爾議題來阻礙此一進程。因此，北京很可能在批准引渡條約前，就已經得到安卡拉將會跟進的正面訊息。

不管是否與疫苗有關，中國已通過引渡條約，這恐怕會升高土耳其也該照辦的壓力。安卡拉當局面臨境內伊斯蘭主義和民族主義陣營的反向壓力，主要在野黨共和人民黨（CHP）也曾拉高分貝為維吾爾人發聲。儘管艾爾段以世界各地被壓迫者的悍將自居，仍有人指控他「出賣」維吾爾人。

艾爾段不太可能會在意在野黨說了什麼，但是他必須與事實上的執政聯盟夥伴右翼民族主義政黨民族行動黨（MHP）保持關係。MHP意識形態上把與全球突厥社群的關係擺在與執政黨正義發展黨（AKP）4年夥伴關係之前。

MHP黨魁巴契利（Devlet Bahceli）經常因政府在維吾爾議題上過度軟弱開炮。由於艾爾段先前凍結引渡條約，他最近幾年因此對維吾爾問題保持低調而安靜許多。

艾爾段2019年7月訪北京時，承認土耳其外交部同年2月因誤以為維吾爾音樂家黑伊特死於再教育營而貿然譴責中國，犯下錯誤。

他當時表示，傷害土、中關係的維吾爾議題遭濫用。艾爾段說：「不幸地，利用此議題的人感情用事，沒有顧慮土耳其共和國與另一個國家的外交關係，讓同胞和國家付出代價。」

從那時候開始，艾爾段面對北京時改採更謹慎作風，將維吾爾議題當做雙邊關係的破壞性因素。這麼看來，他現在可能會更進一步點頭批准引渡條約的說法，就不只是空穴來風。

曾是艾爾段長期盟友的前總理達夫托葛魯（Ahmet Davutoglu）上月針對「近年來特別無條件地偏袒中國」予以譴責。外傳土耳其可能尋求中國注資開通伊斯坦堡運河，達夫托葛魯警告，此舉「沒有想到國家主權和經濟利益」。

時值華府政權交替前夕，如果在美國總統當選人拜登政府時代，土耳其和美國緊張升高，那麼安卡拉與北京關係和好的態勢將會進一步得到動能。

同時，不像對西方國家的關係，土、中關係完全不必牽涉到土耳其民主、言論自由和法治惡化等棘手議題。這可以讓艾爾段大鬆一口氣。

另外，MHP黨魁巴契利在維吾爾議題上日益展現出支持「西方陰謀論」的立場，凸顯自2016年失敗軍事政變後結盟的AKP和MHP，其緊密關係現在也擴及到維吾爾議題上了。

值得注意的是，對土耳其而言，維吾爾議題還存在「東突厥斯坦伊斯蘭運動（東伊運）」這項基本問題。東伊運武裝分子對敘利亞反對勢力掌控的西北部伊德利布省（Idlib）具影響力，依據土耳其和俄羅斯的協議，東伊運是計劃予以消滅的激進派系之一。

然而，當年若無土耳其安全部隊插手，東伊運成員和家屬恐怕難以越境從土耳其進入伊德利布省休古爾鎮（Jisr al-Shughur）發展。該組織和其他受蓋達（Al-Qaeda）啟發的派系正日益成為土、俄協議的嚴重威脅。安卡拉對與離散維吾爾人有關連的東伊運日漸引以為憂，甚至不無對安卡拉構成安全威脅的可能。

從上述種種因素來看，艾爾段此刻拍板批准土、中引渡條約的決定也許就不能說是出人意表之舉。他也可能暗地裡做出其實什麼也不會改變的承諾，藉以軟化國內反對意見。

(中央社)