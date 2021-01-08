結婚是人生大事，但再怎麼緊張、怎麼忙，也不應該在婚宴結束，把另一半遺忘在房間裡。大陸就發生一起這樣尷尬的糗事，一名天兵新郎婚宴結束送完賓客後，不知是酒喝多，還是忙到昏頭，竟然忘了自己是新郎，自己一個人返家，把新娘遺忘在飯店房間裡，得知犯了大錯後，趕緊買2隻玩偶向新娘道歉：「寶貝！對不起」，網友看到過程全笑翻。

據陸媒《時間視頻》報導，這起新婚夜把新娘忘在房間的奇事，發生於大陸中安徽省，當時，一對新人在一間飯店舉辦婚宴，廣邀親朋好友見證這幸福的一刻，晚上婚宴結束後，新郎禮貌上現身在門口致謝與送客，新娘則在房間裡等待新郎。

糗的是，新郎送完賓客之後，忘了自己是當天的男主角就自行回家了，於是把新娘遺忘在飯店房間裡，結果新娘在房間內等了又等，就是等不到新郎回來，只好在房間裡自拍影片抱怨「娶媳婦幹嘛呢？錢也花了、媳婦也娶了，然後把媳婦掉在飯店裡了」，後來問了伴郎，才知另一半已經自己回家了，新娘聽後當場氣炸。

新郎被找到後自知犯下大錯，為了賠罪，趕緊跑去買２隻超大熊玩偶向新娘道歉：「給妳帶了小熊，安慰妳一下寶貝」。女方則無奈回應「你結婚怎可以把新娘忘了？」。

印度日前也發生一起「落跑新郎」情事，一對新人婚禮當天，賓客都已陸續抵達，不過晚上婚禮即將開始時，新郎卻突然失蹤落跑，四處尋找都找不到他的蹤影，新娘得知後淚灑現場，讓爸媽心疼不已，為了不讓女兒難堪，決定「繼續舉辦婚禮」，並從現場賓客當中臨時挑選一位男子與女兒結婚。

(中時新聞網)