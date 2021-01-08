2021年春節共有7天假期，台灣高鐵自2月8日至17日規劃為期10天的疏運期，提供1820班次的旅運服務，較平常增加3成運能，旅客可自1月11日凌晨零時起預購車票。交通部台鐵局則宣布，為便利花東地區大專學生提前返鄉過節及節後返校，自1月18日至22日，以及2月18日至20日，指定車次提供大專生票價7折優惠。

台灣高鐵表示，春節疏運期間加開441班次列車，包括南下236班、北上205班，運能較平常增加3成，呼籲旅客預先訂位並提早完成取票。春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。

高鐵提醒，配合「秋冬防疫專案」，旅客自進入車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫，車上會有工作人員與保全巡視，旅客不配合將開罰或拒絕運送。

考量春節連假期間旅客較多，高鐵將視情況調整自由座車廂配置數。春節疏運期間除開放使用定期票及回數票搭乘，另優惠效期含2月10日至2月16日國定假日期間者，高鐵將自2月17日起自動展延對應的天數。

台鐵局今也宣布，為便利花東地區大專學生提前返鄉過節及節後返校上課，1月18日至22日，以及2月18日至20日，指定車次提供大專生票價7折優惠。

乘車日1月18日至1月22日之優惠車票，於1月9日上午7時起發售，公布優惠方案前已購票者，可於乘車前至售票窗口乘車變更為優惠車票。乘車日2月18日起至2月20日之優惠車票，於1月21日起即依正常訂票期程逐日開放售票。

(中時 )