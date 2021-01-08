人幣中間價跌100個基點 人行50億逆回購 10:302021/01/08 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價8日報6.4708元，較7日6.4608元，跌100個基點。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，8日進行人民幣（下同）50億元7天期逆回購操作。 1月8日無逆回購到期，人行公開市場實現淨投放50億元。1月4日當周人行公開市場有5,600億元逆回購到期，累計進行550億元逆回購操作，因此當周淨回籠5,050億元。 低利率時代 留意亞高收債 人幣加速國際化 防金融風險 (工商 ) #逆回購 #人行 #基點 #公開市場 #人幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 妻鬼門關走一遭 促他重拾寫作之筆 04:102021/01/08 藝文副刊 操盤心法－萬五多空熱戰 認清類股多空分流 04:102021/01/08 證券．權證 新北產業園區大面積土地廠房 標售 04:102021/01/08 產業．科技 黑馬一籮筐 華義、耀登領頭狂飆 04:102021/01/08 證券．權證 美民主黨掌控國會 十年首見 04:102021/01/08 財經要聞 舊車換新減徵貨物稅 延長5年 04:102021/01/08 財經要聞 台南YMCA泳池一氧化碳外洩 23人送醫 04:102021/01/08 地方新聞 法說失靈 大立光今3千元保衛戰 04:102021/01/08 財經要聞 假里長之名 9倍價賣瓦斯防震器 04:102021/01/08 地方新聞 從作家變洗車工 姜泰宇的趴低人生 04:102021/01/08 藝文副刊 民進黨人 你為什麼不生氣？ 04:102021/01/08 時論廣場 財經熱門新聞 馬斯克登頂全球首富 特斯拉暴漲近8％原因曝光 - 財經 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 鐵礦石飆漲100％！ 陸去年進口又增 業界哀嚎最大致命傷 - 財經 再生能源崛起 綠能儲存吸睛 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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