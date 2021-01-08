人民幣兌美元中間價8日報6.4708元，較7日6.4608元，跌100個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，8日進行人民幣（下同）50億元7天期逆回購操作。

1月8日無逆回購到期，人行公開市場實現淨投放50億元。1月4日當周人行公開市場有5,600億元逆回購到期，累計進行550億元逆回購操作，因此當周淨回籠5,050億元。

低利率時代 留意亞高收債
人幣加速國際化 防金融風險

(工商 )

#逆回購 #人行 #基點 #公開市場 #人幣