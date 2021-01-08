杏一（4175）受惠疫情商品成長和民眾保健意識抬頭，2020年營收達59.4億元，年成長11.85％。預期在深耕社區」、拓展商場、智慧物流等三大策略加持下，將可創造第二條成長曲線，2021年營運樂觀。

杏仁一12月份因適逢30年周年慶，擴大舉辦使來客數有效提升，整體營收表現亮眼，單月營收6.31億元，較前月成長32.94％，其中電商更成長45％。

較去年同期成長12.38％，本年累計1~12月營收達59.4億元，較前年成長11.85％。

總經理蔡德忠表示，杏一2020年先蹲後跳，年底正式啟用智慧物流倉，2021年將乘勝追擊，啟動「深耕社區」、「拓展商場」、「智慧物流」三支箭，創造第二條成長曲線，成就大健康平台願景。

杏一已深耕醫院30年，在全台醫學中心院內或院外皆設立杏一門市，是各大醫院的最佳夥伴，為了延伸顧客服務廣度，未來將著重於社區型門市。

杏一目前每年約成長10％店家數，預計2021年年底門市可達300家；商場部份，繼2020年初取得中山醫學大學商場及國立臺北護理健康大學商場，更在年底封關前，順利得標台中榮民總醫院生活廣場標案，且陸續將於2021年開幕，藉著商場帶動的龐大人流，將可提供杏一穩定且可觀的營收。

另外，2020年7月啟用的新智能化物流中心，是杏一成長第三支箭，不僅可滿足未來500間門市訂單需求，更可支援供應商的物流需求，目前3M、思耐德（補體素）等大廠已加入杏一物流服務，亦持續與其他供應商洽談中。

(工商 )