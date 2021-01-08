一名大貨車8日早上6點行駛國道一號北向50.2公里處，疑似恍神自撞護欄，車上的貨物全掉光，導致內側三車道散落許多掉落物，現場僅外側一車道可供通行，警方立即前往現場處理，工務段也隨即抵達清掃路面，所幸徐姓駕駛並無受傷，經警方實施酒測，酒測值為0。

(中時 )