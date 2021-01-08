大貨車司機疑恍神撞護欄 零食灑滿國道 10:332021/01/08 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大貨車司機疑似恍神自撞護欄，車上貨物散落一地。（姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名大貨車8日早上6點行駛國道一號北向50.2公里處，疑似恍神自撞護欄，車上的貨物全掉光，導致內側三車道散落許多掉落物，現場僅外側一車道可供通行，警方立即前往現場處理，工務段也隨即抵達清掃路面，所幸徐姓駕駛並無受傷，經警方實施酒測，酒測值為0。 山區產業道路溼滑 男駕大貨車翻覆山坡 熊貓女外送等紅燈 遭高速猛撞彈飛一層樓高落地 (中時 ) #大貨車 #恍神 #車道 #現場 #散落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市仁堤公園前 機車撞左轉貨車釀一死一傷 16:082021/01/07 社會 年末趕工歲修潮 勞檢處加強安檢拚工安 16:382021/01/05 生活 7-11搶採購商機 結合線上線下推開心花 19:432021/01/07 生活 熊貓女外送員送餐遇橫禍 轎車高速追撞噴飛重落地 14:242021/01/07 社會 竹南小貨車遺落廚餘袋灑路面 三機車經過慘犁田 19:082021/01/06 社會 護國神山台積電 寫下善化小鎮驚奇 07:002021/01/08 財經 大灣廣護宮建醮零鬥毆、交通順 南市警局長慰問永康警分局 12:502021/01/06 寶島 春節孝親補助商機大 雙北飯店殺價搶市 04:102021/01/05 財經要聞 差1秒衝落蘭陽溪 宜蘭砂石車撞爛廂型車 小車駕駛受困車內 20:132021/01/07 社會 國道3號3車大追撞 轎車為閃帆布被衝到180度倒轉 11:572021/01/07 社會 離奇！轎車自撞國三護欄 駕駛拋飛下橋全身骨折 13:372021/01/05 社會 社會熱門新聞 台灣一夜急凍12人猝死 最年輕40歲 國健署：心血管族群留意 - 社會 霸王寒流斷崖式降溫 彰化又4人凍未條猝死 - 社會 鐵捲門故障瞬間掉落！男員工鑽店內「身體對半折」壓底掙扎 驚悚畫面曝 - 社會 路上見高中女神似日女星蒼井優 72歲命理師強拉同居慘了 - 社會 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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