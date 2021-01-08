微控制器(MCU)廠應廣(6716)去年第四季營收站上歷史新高，累計去年年全年營收達6.82億，年成長三成以上，2020年全年獲利表現可期。

應廣去年12月營收再度超越6000萬、達6168.9萬元，比108年同期成長超過10%，同時，去年第四季營收一舉站上1.91億，創下單季歷史新高，累計2020年全年營收達6.82億，較2019年大幅成長三成以上，應廣第四季營運持續展現強勢，全年獲利可望出現大幅度增長。從產業面來看，3C產業的相關應用對MCU的需求仍然相當火熱，產品需求熱度不減，尤其在電腦相關與消費性電子的領域，TWS(真無線藍芽耳機)觸控晶片需求逐步加溫，更有甚者，遠端辦公需求所帶動雲端伺服器的需求提升，以及比特幣上漲所引燃的挖礦熱，對於伺服器與挖礦機散熱晶片的需求更加殷切，應廣高附加價值的BLDC散熱晶片適時提供這類需求的最佳解決方案，對於獲利也有相當助益。

展望2021年，董事長唐燦弼表示，審慎樂觀看待產業發展及市場成長，除了訂單動能持續，應廣也將積極提升高階產品的比重；在市場方面，繼續深耕大陸市場的同時，逐步開發亞洲其他市場，如印度等，長期來看，應廣將持續穩健營運佈局，提供最佳的產品與服務。

(時報資訊)