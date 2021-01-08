聯發科(2454)今(8)日宣佈，兩款WiFi裝置入選為國際WiFi 6E標準認證測試平台，成為全球最新技術標準的貢獻者，支持無線網路認證組織WiFi聯盟6GHz頻段的WiFi CERTIFIED 6裝置新認證。

聯發科積極參與國際標準制定，掌握標準制訂話語權，並於WiFi聯盟、5G標準3GPP、無線區域網路IEEE 802.11標準委員會等標準組織的工作小組擔任主席及編輯等要職，成為全球最新技術標準的貢獻者，發揮產業影響力。

聯發科副總經理許皓鈞表示，聯發科擁有最廣泛的WiFi產品組合，是寬頻、零售路由器、消費電子及遊戲領域的主要供應商，每年提供數億台裝置WiFi解決方案，作為WiFi 6E測試平台的貢獻者，聯發科的無線存取點和終端無線方案將成為產品認證的一環，期待為消費者帶來新一代的連網功能，滿足最新、最先進的無線連網需求。

聯發科新推出的兩款裝置為MT7915-AP-AX無線存取點以及MT7915-STA-AX終端無線方案，可支援6GHz頻段，並具備諸多WiFi 6先進連網功能，包括提供多資源單位以優化OFDMA，實現多用戶同時連網最佳效能。

聯發科表示，多年來一直與WiFi聯盟保持緊密合作，以確保聯發科的無線產品能支持最新的WiFi功能，除了支援6GHz頻段外，聯發科的WiFi 6方案還支持1024-QAM和OFDMA來增強性能表現，透過TWT節能機制來增加終端裝置續航力、使用WPA3達到最高的安全級別、並以MU-MIMO技術提高連網頻寬使用率。此外，聯發科的解決方案支持多個可選的WiFi CERTIFIED 6 R1以及WiFi CERTIFIED EASYMESH R2功能，這些功能涵蓋全新的流量控制、升級的安全功能、更佳的頻譜優化能力和更強的診斷能力。

(時報資訊)