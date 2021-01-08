外資對台股持股已逾4成，ISS及Glass Lewis兩大國際投票顧問機構，日前均已發布最新「2021年台灣市場股東會投票政策」指引。集保結算所在2021年股東會作業啟動前夕，針對2大機構對台灣市場給予外資行使投票權的基本立場，搶先進行解讀與剖析。

國際投票顧問機構（Proxy Advisor）在外資股東會投票決策過程中，長久以來均扮演重要角色。由於外資跨國投資標的眾多，當股東會旺季來臨時，外資股東為提升對各議案的投票決策效率，多會選用國際投票顧問機構的股東會分析與投票建議服務。

而外資對台股持股已逾4成，持有台灣發行公司股票比例逐漸提高，國際投票顧問機構對台灣發行公司股東會議案通過與否的影響力亦隨之提高。如何爭取外資股東對股東會議案的支持，已成為重要課題，特別對外資持股比率較高的上市櫃公司影響更大。

集保指出，ISS在投票政策中指出幾項值得關注的重點，包括若公司現金股利發放比率持續偏低、且缺乏適當理由，則可能會建議反對該議案。若公司在公司治理、盡職治理、風險管理及受託人義務有重大缺失，則可能會建議反對有關董監事或委員會成員連任。

而Glass Lewis公布的2021年投票政策中，對台灣公司提出的要求，主要則包括3點，首先是自2022年起，董事會須至少1位女性董事，若公司董事會未達要求，將反對提名委員會主席連任董事。

其次，2022年起獨立董事任期超過12年將視為失去獨立性，超過9年未滿12年者，將進行額外審查。另外亦新增背書保證議案的標準政策，評估重點包括資訊揭露狀況、與被保證公司關係、是否對保證公司股東有利、保證金額規模及保證理由等。

集保總經理朱漢強表示，配合「公司治理3.0－永續發展藍圖」規畫，各發行公司及投資人皆可於投資人關係（IR）整合平台上，查詢國際投票顧問機構的年度投票政策完整資料及聯繫資訊。

朱漢強指出，集保後續亦將透過舉辦研討會方式，協助國內發行公司瞭解國際投票顧問機構及外資對公司治理及股東會議案的關注重點，以強化台灣發行公司與國際投票顧問機構的溝通管道，共創市場榮景。

(時報資訊)