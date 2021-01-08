日前第三波疫情席捲而來，台北晶華酒店開出第一槍，即刻提升防疫層級、同時啟動「Reassurance計畫」，館內外各餐廳全面落實「用餐實聯制」，展現對於清潔衛生管理與食品安全的積極投入，提供顧客安心無虞的消費環境、並守護全體員工的健康安全。

在餐廳的安全防護部分，服務人員全力配合政府的疫調需求，詳實登記每一組用餐顧客的聯繫資訊與座次安排，嚴加落實「用餐實聯制」，以利後續的追蹤與回溯，確保用餐民眾的安全與安心。

而晶華最富盛名的「食安實驗室」將持續發揮功能，為每日入倉的食材以及各餐廳烹調完成的料理進行檢測；同時間，集團衛生官也匯集採購部合作的優質廠商資訊，確實記錄各項農漁產品來源以執行「食材溯源管理」。

自助餐檯上所加裝的「透明防護罩」以及每15分鐘更換公用餐夾的動作也已成為標準作業流程，服務人員並會提醒取餐民眾確實戴好口罩，在顧客入座前後都會以酒精擦拭桌椅、菜單，所有外帶餐點也會附有「安心小卡」，詳實記錄餐點製作時間與食用建議，烹調廚師與打包人員皆簽名以示負責，為消費者的飲食安全層層把關。

公共區域的衛生清潔包括出入口及樓層放置酒精自動洗手機，客用電梯每小時控梯一次以進行深層清潔消毒作業，客房樓層的走道消毒工作會由原先的每日2次增加至4次。旅客住宿期間經常使用到的健身房與頂樓溫水游泳池，也會以「10大接觸熱點」的方式加強高風險接觸型表面的清潔消毒。後場辦公室的空間將等同營業空間辦理，在消毒次數以及接觸點方面同樣會強化處理，所有同仁們也和顧客相同，需全面測量體溫並依法配戴口罩。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正強調：「面對全球新冠肺炎疫情再次爆發，邊境管制再度趨嚴，後疫情時代並沒有來臨，防疫措施絲毫不能鬆懈。迎向2021年，晶華提供的服務流程以及軟硬體設施也應該隨之應變調整。我們把高標準的消毒清潔程序排入日常的工作流程當中，全面提升衛生安全的層次與等級，善盡企業責任，為全體社會的公共衛生安全出一份力量。」

(中時 )