美國國務卿蓬佩奧6日宣布聯合國大使柯拉芙特（Kelly Craft）即將訪台，雖引起全台關注，但並未說明日期。不過據路透社報導，美駐聯合國使團7日宣布柯拉芙特將於13日至15日訪台，並與高階台灣官員見面。

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美駐聯合國使團在聲明中表示：「在大使訪台期間，她將強調美國強力支持台灣的國際空間，並遵守美國的『一中政策』與其根據的『台灣關係法』、美中三大聯合公報與對台六項保證」。

柯拉芙特過去也多次替台灣發聲，去年9月曾與台灣駐紐約最高官員，也就是駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐。她的訪台，也將成為美台斷交後，第一位訪台的現任美國駐聯合國大使。

對此，中國大陸駐聯合國代表團聲明表示：「美國將為錯誤之舉付出沉重代價」，「中國強烈呼籲美國停止這種瘋狂的挑釁，停止製造中美關係和兩國在聯合國合作上的新障礙，不要在歧途上愈走愈遠」。

(中時新聞網)