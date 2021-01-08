台南市長黃偉哲日前視察大賣場生鮮超市，針對萊豬進口卻引發台豬漲價，表示進口豬肉向來只占所有豬肉供應量不到10％，批評有人藉機調漲發國難財。此言引起網友熱議，表示原來進口萊豬是「國難」、黃偉哲吃了誠實豆沙包嗎？怎麼說了大實話；更有網友為黃偉哲下屆提名耽心。

台灣豬、萊豬傻傻分不清 便當店轟「自己搞自己」

因應今年起開放美豬進口，為確保市民安心食用豬肉，黃偉哲7日率衛生局、經發局、農業局至賣場視察國產肉品銷售專區。對於近來國產豬漲價議題，黃偉哲指出，價格上漲雖非全面性，而是少部分喊漲，但問題是以前進口豬肉消費量也沒這麼多，而且國人食用豬肉量其實是下滑的，這代表有人說謊，有人藉這波發「國難財」，這樣是不對的。

對此，粉專「白色正義聯盟」今（7日）在臉書發文表示，「原來進口萊豬是國難啊」、「謝謝民進黨帶來的苦難」，更譏諷黃偉哲是「誠實偉哲」，底下網友也表示，「市長說得好，開放進口萊豬是國難，而且還是總統宣布的國難」、「那為何要進口？腦殘政策嗎」、「一個不小心就講真話了」。

網友留言。（摘自白色正義聯盟臉書）

批踢踢網友也表示，「進口萊豬是國難，台灣價值不夠喔」、「笑死，真的是國難」、「吃了誠實豆沙包？」「偉哲就是太誠實了，只能推」、「萊豬進口是國難，不得不說中肯」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

(中時新聞網)