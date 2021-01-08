面對《The Athletic》權威記者查拉尼亞8日爆料，自己已跟NBA發展聯盟簽約，且將加入勇士發展聯盟球隊聖克魯茲，林書豪選擇在微博上面親自跟球迷說明現況，除了感謝大家對他的熱情支持，更表示這一兩天將開直播節目回答所有粉絲的問題。

以下是林書豪發布的微博內容，「我希望自己可以直接告知大家有關我的消息，我已經決定要在2月與聖克魯茲一起參加NBA發展聯賽的隔離比賽，我將會打12場比賽。雖然這支球隊是附屬于勇士隊的，但我隨時都可以與任何球隊簽約，所以我將繼續為成為最好的球員而竭盡全力。

我真的要衷心感謝所有粉絲一如既往的支持，我知道這是艱難的一周，有許多的猜測與新聞，但是這個決定最終是基於我的信念和追求夢想的初心！我還要特別感謝秦總和北京首鋼在此決定中對我毫無保留的支援，並感謝姚明和CBA對我的幫助。感謝所有對我職業生涯之旅保持興趣的媒體朋友們。

這一兩天左右將會有直播節目來回答所有粉絲的問題！！很感謝大家在此過程中的耐心配合。」

林書豪同時也在個人IG發布一張自己穿上聖克魯茲球衣的合成照片，更寫著，「繼續追夢！」看來他已經準備好在NBA發展聯盟重新出發，且隨時等待NBA球隊的徵召，也如同他自己所說，不僅是可能加盟勇士，其他NBA球隊也是他重返NBA的選項。

(中時 )