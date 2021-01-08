大陸股市高開 4類股靠穩 10:502021/01/08 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市8日開市向好。 香港信報報導，上證指數8日開市報3,577點，漲1點，漲幅為0.04％。深成指開市報15,402點，漲46點，漲幅為0.3％。 滬深300指數開市報5,526點，漲12點，漲幅為0.23％；創業板指數開市報3,179點，漲16點，漲幅為0.54％。 各類股個別發展，有色金屬、煤炭、化工、金融股靠穩；電力、石油、房地產、鋼鐵、水泥股偏軟。 港股半日高收350點 電動車概念股疾駛 華航春節超強企劃 飛越日本走春 明起開賣 (工商 ) #開市 #漲幅 #大陸股市 #高開 #類股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》美股創高 恆指走揚 10:342021/01/08 財經 聯博美國多重資產收益基金 13日開募 04:102021/01/08 產業特刊 6大科技股主宰標普指數 04:102021/01/08 全球財經 陸港觀盤－滬深300連六紅 陸股慢牛蓄熱 04:102021/01/08 全球財經 春節東部火車票 開賣首日少2成 04:102021/01/08 生活新聞 金牛年資金行情 台股基金必選 04:102021/01/08 投資理財 民主黨完全執政 台股颳藍色旋風 04:102021/01/08 證券．權證 美房市復甦 REITs補漲力道強 04:102021/01/08 投資理財 6字頭快來了 台積電攻上580元 台股奔15400點新高 09:042021/01/08 財經 美國第46任總統 拜登完全執政 美股創高 04:102021/01/08 財經要聞 良性資金輪動 台股多頭可望走到農曆年 04:102021/01/08 投資理財 財經熱門新聞 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 老大驚求美元別亂賣 台幣太猛：最慘受災戶心淌血 - 要聞 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 - 財經 鐵礦石飆漲100％！ 陸去年進口又增 業界哀嚎最大致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。