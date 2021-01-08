大陸股市8日開市向好。

香港信報報導，上證指數8日開市報3,577點，漲1點，漲幅為0.04％。深成指開市報15,402點，漲46點，漲幅為0.3％。

滬深300指數開市報5,526點，漲12點，漲幅為0.23％；創業板指數開市報3,179點，漲16點，漲幅為0.54％。

各類股個別發展，有色金屬、煤炭、化工、金融股靠穩；電力、石油、房地產、鋼鐵、水泥股偏軟。

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(工商 )

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