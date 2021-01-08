台股8日在期貨盤大漲帶動下，呈現開高上漲151點，再登15,400.77點新高。其中，權王台積電（2330）再創新高價位護盤台股，盤中一度叩關580元整數關卡，漲幅逾1.7％，股價連七紅。公布2020年12月營收前夕，護國神山穩步走出法說行情。

此外，7日強勢的太陽能、鋼鐵、塑化族群則是拉回整理，股價7日強攻漲停的國碩、碩禾、安集、達能，分別下挫1～5％；至於股價經兩日休息的航運股，則是漲跌互見，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海8日股價再現曙光，小漲1％左右。

(工商 )