護國神山助攻台股再創高 貨櫃三雄曙光再現 10:502021/01/08 工商 鄭郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股8日在期貨盤大漲帶動下，呈現開高上漲151點，再登15,400.77點新高。其中，權王台積電（2330）再創新高價位護盤台股，盤中一度叩關580元整數關卡，漲幅逾1.7％，股價連七紅。公布2020年12月營收前夕，護國神山穩步走出法說行情。 此外，7日強勢的太陽能、鋼鐵、塑化族群則是拉回整理，股價7日強攻漲停的國碩、碩禾、安集、達能，分別下挫1～5％；至於股價經兩日休息的航運股，則是漲跌互見，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海8日股價再現曙光，小漲1％左右。 高價股走強 嘉澤、晶碩動能旺 護國神山台積電 寫下善化小鎮驚奇 (工商 ) #安集 #萬海 #國碩 #長榮 #碩禾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民主黨完全執政 台股颳藍色旋風 04:102021/01/08 證券．權證 熱門股－國碩 太陽能熱前景看旺 04:102021/01/08 證券．權證 台積電領軍 元月行情攻萬六 04:102021/01/08 財經要聞 央行阻升見效 12月台幣REER創新低 04:102021/01/08 財經要聞 外資強補 14檔看俏 04:102021/01/08 證券．權證 6字頭快來了 台積電攻上580元 台股奔15400點新高 09:042021/01/08 財經 操盤心法－萬五多空熱戰 認清類股多空分流 04:102021/01/08 證券．權證 《金融》國銀去年前11月獲利年減13％ 存款月增金額創高 07:442021/01/08 財經 兩個月增近兆元 國銀存款餘額 跨過44兆新高 04:102021/01/08 金融．稅務 RAV4單一車款銷售第一 LEXUS年售創歷史新高 和泰蟬聯第19年臺灣車市龍頭 04:102021/01/08 產業特刊 《半導體》580元！台積電天天創新高 股價市值續寫新頁 10:172021/01/08 財經 財經熱門新聞 陸官媒解析美日競邀台積電用意後 急再喊芯片自主 - 財經 鐵礦石飆漲100％！ 陸去年進口又增 業界哀嚎最大致命傷 - 財經 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 美國第46任總統 拜登完全執政 美股創高 - 財經要聞 - 工商時報 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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