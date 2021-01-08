7日晚間美股三大指數創新高，反映科技股表現的納指更急升2.6％，港股於7日回落逾百點後，8日早高開。

香港信報報導，恒生指數8日高開81點，報27,630點，國企指數低開2點報10,794點。

美國政府傳擬收緊禁令 要求美資禁止投資涉軍中資股。中移動裂口低開9.9％報39港元；聯通低開11.2％報3.95港元。騰訊平開報568.5港元。新能源類股續熱，信義光能高開14.8％報24.8港元，市前成交達4.84億港元。阿里巴巴高開1.1％報223.4港元。

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(工商 )

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