恒指高開81點 中移動瀉一成 10:492021/01/08 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 7日晚間美股三大指數創新高，反映科技股表現的納指更急升2.6％，港股於7日回落逾百點後，8日早高開。 香港信報報導，恒生指數8日高開81點，報27,630點，國企指數低開2點報10,794點。 美國政府傳擬收緊禁令 要求美資禁止投資涉軍中資股。中移動裂口低開9.9％報39港元；聯通低開11.2％報3.95港元。騰訊平開報568.5港元。新能源類股續熱，信義光能高開14.8％報24.8港元，市前成交達4.84億港元。阿里巴巴高開1.1％報223.4港元。 元大電動車N 買氣一路衝高 復興空廚開賣年菜 單組預購2000有找 (工商 ) #信義 #高開 #港元 #低開 #中移動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 春節東部火車票 開賣首日少2成 04:102021/01/08 生活新聞 玩美移動 C輪融資5千萬美元 04:102021/01/08 產業．科技 外資加碼 台指期大漲319點 04:102021/01/08 證券．權證 漢來吃得開 Q1業績再戰高 04:102021/01/08 證券．權證 集中檢疫所今晚8點開搶 5大Q＆A報你知 13:442021/01/08 生活 美國第46任總統 拜登完全執政 美股創高 04:102021/01/08 財經要聞 滬指終止六連漲 北向資金淨買入歷史次高 15:592021/01/08 財經 安宰賢首吐婚變心情 具惠善開擇偶條件猛戳前夫 09:192021/01/08 娛樂 川普追砍美掛牌3大陸企 專家7字曝最終結局 13:092021/01/08 財經 Nespresso迎春開運禮盒 1／14開賣 04:102021/01/08 產業特刊 營收公布前夕台積電被拱上580元 台股15463點再創高 10:502021/01/08 財經 財經熱門新聞 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 老大驚求美元別亂賣 台幣太猛：最慘受災戶心淌血 - 要聞 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 - 財經 鐵礦石飆漲100％！ 陸去年進口又增 業界哀嚎最大致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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