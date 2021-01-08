「大陸第一小生」黃曉明和女神Angelababy（Baby）2015年在上海舉行世紀婚禮，近日因黃曉明錄影時和前女友李菲兒同台，引來網友瘋傳Baby當年疑是第三者八卦。對此，Baby於6日在微博發表聲明，譴責不實傳聞後，昨(7日)她首現身出席活動，戴著眼鏡的她露出笑容，但臉部看起來有些浮腫，也有人說她撞臉秦嵐。

Baby在2014年過生日時高調認戀黃曉明，男方還在生日宴中送上高價跑車，隔年兩人戀情開花結果，在上海展覽館舉行「請來半個演藝圈」的世紀婚禮，2017年兩人迎來愛的結晶小海綿，近年卻頻傳夫妻感情生變，日前Baby則開腔駁斥兩人交往之初她是第三者謠言。

Angelababy（左）昨出席活動看來有點臉僵。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

Baby說：「當初我認識黃曉明的時候，他告訴我他是單身，直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫須有的稱呼。事後我第一時間問了黃先生，他告訴我他們已經分手了。」放話將對不實報導提告，黃曉明也態度強硬、保護家人，直說：「有話衝著我來」。

據《新浪娛樂》報導，Baby昨穿黑色亮片西裝外套及長褲，臉上戴著粉色眼鏡和蔡徐坤出席活動，被網友讚是養眼的「豪門姊弟」，但也有人覺得Baby被拍到的照片有些強顏歡笑，「baby這幾張照片好像秦嵐啊」、「可能是受到今天的事情多影響，本粉絲也覺得她狀態挺差的，悶悶不樂的……」、「Baby胖了嗎」。

(中時新聞網)