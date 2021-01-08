2020年房市紅紅火火，住商機構企劃研究室依據六都地政局及民政局之資料，統計近五年六都家戶購屋比，2020年與2019年相比，桃園市以5.4%傲視六都，房價高掛的台北市家戶購屋比也達到2.94%，表示每百戶就有近3戶買房，六都中僅台南市小幅下跌0.05個百分點，其他全數走揚。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，房市交易在前年就有攀升之勢，去年全球貨幣寬鬆，市場游資充沛，不但股市受益，國內房市也屢開紅盤，而桃園市議題多、建案多、價格相對低，成為置產的重點區域。

綜觀六都家戶購屋比，去年台北市家戶購屋比2.94%、新北市3.94%、桃園市5.40%、台中市4.85%、台南市3.28%、高雄市3.42%，其中台北、新北、台中等三都從2016年一路增加，桃園市一舉突破5%，也是六都中買氣最強的區域。在家戶購屋比的增減幅方面，桃園市也是居冠六都，去年較前年成長0.51個百分點，台中市成長0.45個百分點位居第二，而房價最高的台北市也增加0.32個百分點，增幅位居第三。

郎美囡分析，桃園市跟台中市重劃區議題都相當吸睛，從建設到商場都是焦點，而建商近幾年推案量大，買方的選擇相對多，成為交易熱區，台北市是這波房市熱潮中，高端買方主要的置產地點，高單價、高總價的物件去化速度加快，推進了台北市的家戶購屋比出現坐2望3之勢，至於台南市在前年表現極強，基期高的原因，許多買方因而觀望，相較之下去年買氣反而下滑。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，國際政經變化促使資金回流台灣，加上自用及置產買盤帶動，近年成交量逐年增加，然後去年房市火熱也激起政府打炒房的決心，政策也一波波推出，預期今年買氣趨於緩和，不過整體還是偏向樂觀。

(時報資訊)