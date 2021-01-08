美國記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology Inc.）公布業績優於華爾街預期，並看好2021年的晶片供應可望轉趨緊俏；美光股價續漲至20年新高。南亞科(2408)即將於今日下午召開2020年第四季線上法人說明會，股價跟漲，也帶動華邦電(2344)、旺宏(2337)等記憶體製造廠股價全數上揚。

美光科技(Micron Technology Inc.)盤後公佈2021會計年度第1季(截至2020年12月3日為止)財報：營收年增12%、季減5%至57.7億美元；非一般公認會計原則(Non-GAAP)每股稀釋盈餘年增62.5%、季減27.8%至0.78美元，優於分析師預期。

美光預估2021會計年度第2季營收、Non-GAAP每股稀釋盈餘預估區間分別為56.0-60.0億美元(中間值為58.0億美元)、0.68-0.82美元(中間值為0.75美元)，也優於分析師預期。

美光執行長Sanjay Mehrotra週四在財報電話會議上表示，DARM產業景氣循環谷底已過，全球經濟在人工智慧(AI)、雲端、5G、智慧邊緣裝置帶動下持續數位化，2021年預估將呈現改善，產業將呈現供不應求。

南亞科即將於今日下午召開2020年第四季線上法人說明會，揭開記憶體法說會序幕，隨著DRAM現貨價於去年12月大漲，本季合約價格看漲，加上資金重回電子股，華邦電、旺宏等記憶體製造廠股價全數上揚。

DRAM現貨價於去年12月大漲，本季合約價格看漲，有利南亞科本季營運。

華邦電、旺宏為Nor flash大廠，隨著市況持續熱絡，報價有喊漲的趨勢。此外，陸廠中芯受美國制裁，兩家台廠亦有轉單效應，加上市場市場供給趨緊，今年上半年可望持續調漲。

(時報資訊)