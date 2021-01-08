《航運股》春節列車準備搶 高鐵11日開放購票 10:512021/01/08 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高鐵(2633)指出，2021年春節共有7天假期，將自2月8日（一）至2月17日（三）規劃為期10天的春節疏運，旅客可自1月11日（一）凌晨零時起購票。 台灣高鐵2021年春節疏運期間，加開441班次列車（南下236班、北上205班），較平常增加3成運能，總計10天提供1820班次列車的旅運服務。 此外，考量春節連假期間旅客較多，台灣高鐵依據旅運需求評估結果，調整自由座車廂配置數，旅客須注意並配合站務人員引導乘車。 高鐵春節車票1／11凌晨開賣 大專生指定車次享7折優惠 春節東部火車票 開賣首日少2成 (時報資訊) #台灣高鐵 #旅客 #春節 #購票 #春節疏運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門春節機位需求 縣府明起調查6天 18:512021/01/07 寶島 台東春節返鄉專車 15日開賣 04:102021/01/07 地方新聞 運動休旅車 守護黑熊開跑 04:102021/01/08 時尚消費 搶春節＋情人節商機 可樂旅遊推「戀人搭機微旅行」 11:322021/01/07 生活 普華標售北市精華商用不動產 04:102021/01/08 投資理財 台鐵春節東部幹線今開放搶票 首日比去年少2成 11:112021/01/07 生活 擼茅黨亂象 貴州祭打擊措施 04:102021/01/08 產業財經 舊振南×湯瑪仕肉舖春節聯名肉乾禮盒 04:102021/01/08 時尚消費 花蓮春節返鄉專車 今年多了客運 04:102021/01/08 地方新聞 看美國的民主這條路 04:102021/01/08 時論廣場 春節前夕 防疫旅館不足 中央急調3千房 04:102021/01/07 財經要聞 財經熱門新聞 陸官媒解析美日競邀台積電用意後 急再喊芯片自主 - 財經 鐵礦石飆漲100％！ 陸去年進口又增 業界哀嚎最大致命傷 - 財經 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 美國第46任總統 拜登完全執政 美股創高 - 財經要聞 - 工商時報 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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