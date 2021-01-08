台灣高鐵(2633)指出，2021年春節共有7天假期，將自2月8日（一）至2月17日（三）規劃為期10天的春節疏運，旅客可自1月11日（一）凌晨零時起購票。

台灣高鐵2021年春節疏運期間，加開441班次列車（南下236班、北上205班），較平常增加3成運能，總計10天提供1820班次列車的旅運服務。

此外，考量春節連假期間旅客較多，台灣高鐵依據旅運需求評估結果，調整自由座車廂配置數，旅客須注意並配合站務人員引導乘車。

(時報資訊)