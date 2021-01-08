日本政府8日最新經濟數據，2020年日本11月家庭支出，較2019年同期增加1.1%，雖較10月增加1.9%為少，但超乎市場預估將減少1.5%。這也表示，疫情前景未明下，日本家計開銷還是蠻謹慎的。

這份日本政府報告，有兩個或以上的日本家庭，平均實際支出近28萬日圓，約2,700美元。其實，日本家庭支出在2020年9月之前連12個月，都是出現減少狀態。大環境主要受到2019年10月時，消費稅由8%上調至10%，還有2020年初的疫情影響，使得買氣縮手所致。但2020年10月開始就由負轉正，顯示景氣還是稍稍有回溫。

不過，經季節性調整的11月支出，卻較10月減少1.8%，4個月首次出現下滑。

日政府官員表示，因為2019消費稅調高影響，壓縮市場買氣，導致當時比較基期低。還有，2020年初的疫情，也影響到外出用餐等消費水平。

日本疫情有日趨嚴重之勢，迫使日相菅義偉在7日宣布，大東京地區進入為期一個月至二月七日的緊急狀態。在這一個月的期間，餐廳，居酒屋，百貨商店與娛樂休閒等場所，必須縮短營業時間提早打烊。

家庭支出是衡量民眾消費的關鍵指標，約佔日本經濟成長總值的一半以上。

(時報資訊)