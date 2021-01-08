新北市烏來區信福路120巷今（8日）清晨也開始結霜，甚至下起冰霰。（摘自新店警好讚臉書）

新北市烏來區信福路120巷今（8日）清晨也開始結霜，甚至下起冰霰。（摘自新店警好讚臉書）

烏來今晨下冰霰 巡邏員警PO影片與居民分享

中央氣象局發布低溫特報，新北市烏來區氣溫下探5度，烏來區信福路120巷今（8日）清晨也開始結霜，甚至下起冰霰，一眼望去白茫茫一片。當地居民說，約清晨5時許疑似有降雪，但隨即就沒了，「天氣實在冷得受不了！」

新店警分局信賢警員巡邏時發現立即拍下白茫茫一片的美景，上傳到臉書「新店警好讚」，立即被其他網友們分享，網友也留言說，「波麗士大人要注意保暖！」「好漂亮！」

(中時 )