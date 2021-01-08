烏來今晨下冰霰 巡邏員警PO影片與居民分享 10:562021/01/08 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市烏來區信福路120巷今（8日）清晨也開始結霜，甚至下起冰霰。（摘自新店警好讚臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市烏來區信福路120巷今（8日）清晨也開始結霜，甚至下起冰霰。（摘自新店警好讚臉書） 新北市烏來區信福路120巷今（8日）清晨也開始結霜，甚至下起冰霰。（摘自新店警好讚臉書） 烏來今晨下冰霰 巡邏員警PO影片與居民分享 訂閱影音： 中時新聞網 中央氣象局發布低溫特報，新北市烏來區氣溫下探5度，烏來區信福路120巷今（8日）清晨也開始結霜，甚至下起冰霰，一眼望去白茫茫一片。當地居民說，約清晨5時許疑似有降雪，但隨即就沒了，「天氣實在冷得受不了！」 新店警分局信賢警員巡邏時發現立即拍下白茫茫一片的美景，上傳到臉書「新店警好讚」，立即被其他網友們分享，網友也留言說，「波麗士大人要注意保暖！」「好漂亮！」 寒流發威 北台灣今明低溫6度 西雙版納夜市 融入六國風味 (中時 ) #寒流 #冰霰 #烏來區 #急凍 #雪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王鳳奎》老兵父親讓我進入武林的智慧 09:062021/01/08 生活 小烏來太平山飄雪 缺水氣玉山結霜 04:102021/01/08 焦點要聞 下雪下瘋了！合歡山一夜白頭 思源埡口積雪2公分 07:122021/01/08 生活 大陸九成面積像冷凍庫 台灣只是冰箱外 10:212021/01/07 生活 超浪漫！桃園拉拉山降下瑞雪成銀白世界 09:022021/01/08 生活 復興空廚開賣年菜 單組預購2000有找 10:382021/01/08 生活 北部下雪了！大屯山還沒飄海拔380M小烏來先降雪 影像曝光 22:042021/01/07 生活 7-11搶採購商機 結合線上線下推開心花 19:432021/01/07 生活 寒潮來襲 陸9成國土如冷凍庫 04:102021/01/08 兩岸新聞 台灣人在大陸》西雙版納夜市 融入六國風味 18:212021/01/07 徵文 穎崴去年營收登頂 新廠將動工 04:102021/01/08 證券．權證 生活熱門新聞 富王鴨肉拖單有何好處？ 內行點2原因網秒懂 - 生活 富王鴨肉辱女熊貓 和解金額曝光 霸氣喊：不夠再加2千 - 生活 失速降溫！寒流即起到明天最強 全台凍成冰箱 - 生活 比清蒸還好吃！他曝超高效鱸魚煮法：不用3分鐘就上桌 - 生活 天冷用暖暖包的人變少了 網曝2關鍵：超煩躁 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。