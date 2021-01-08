台積電ADR稍早暴漲逾5%，多頭氣勢如虹，台積電今（8日）早盤大漲15元、衝上580元新天價，市值也衝破15兆元大關，眼看6字頭就快來了。財信傳媒董事長謝金河表示，目前台積電價位不便宜，但今年台積電EPS如果從20元朝向25元挺進，以及每季配息從2.5元拉高到3元，都將決定未來股價表現。

台積電今日盤後將公布去年12 月營收，並將下周四（14日）舉行法說會，外資在法說會前夕紛紛調高台積電今明年財務預期及目標價，其中里昂證券上看650元、為外資圈最高價，目前已有十多家內外資看好台積電有6字頭的實力。

里昂指出，台積電第一季以美元計價營收將優於預期，與2020年第四季持平；預期英特爾很快將宣布向台積電委外代工晶片生產。

台積電受惠ADR持續飆高、外資調高目標價激勵，今天早盤股價狂漲15元、飆上580元新天價，市值達15.03兆元，本益比約30倍左右。

隨著外資回頭大買超，台積電漲勢凌厲一路攀上新高，據統計外資自去年12月24日開始回補，累計10個交易日買超台積電逾5.7萬張，帶動這一波股價從510元強漲70元、來到580元，改寫新高紀錄。

謝金河昨在臉書發文表示，這次指數衝上15000點，其實最核心的是台積電，如果去年台積電EPS20元，本益比28.5倍，殖利率約1.73%，今年台積電的能不能從20元朝向25元挺進？或者是台積電把每季配息從2.5元拉高到3元？都決定未來股價表現。

「依台積電570元的股價來看，只能說台積電不便宜，但沒有像30年前的國泰人壽或三商銀那樣，本益比、股價淨值比飆到那麼高。」

謝金河認為，台股的加權指數可說是台積電撐上來的，只要台積電挺得住，台股沒有崩盤的危險，而且，今年台股躺在地上沒有什麼動的個股不少，不太容易有大跌的危險。

(中時新聞網)