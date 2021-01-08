台日混血兒篠崎泫昔受封「最美高中生」，2013年以Twinko成員身分出道，出道前在PTT表特版爆紅也被稱為真實版蘿莉，近期受邀錄製《小明星大跟班》時透露幼時被生母虐待慘況，在篠崎泫5歲的記憶中有位疼惜她的保姆，「曾經瀕死的時候，她是當時唯一在乎我生命的人，成年後不斷尋找，現在希望大家幫我一起找奶媽」。

篠崎泫近期錄製了《小明星大跟班》以往有些避談的話題，終於鼓氣勇氣說出真實聲音，並在社群寫下內心受到折磨及丟失了自己，同時憶起幼時被生母虐待，還有錯誤的認知保姆即是生母，篠崎泫說「她是我沒有血緣的母親，曾經瀕死的時候，第一次看見慈祥的她著急地哭了，她不斷要我不要睡著，怕我再也醒不來，她是當時唯一在乎我生命的人，但自從那次醒來後 我就再也沒見過她了」。現在還能回憶起被抱在懷裡的溫暖和幸福感，但畫面卻是馬賽克般模糊不清。

篠崎泫長大後盡全力尋找保姆，僅能以幼時的記憶勉強拼湊尋人的軌跡，從挨家挨戶拜訪，甚至幾乎要下跪的乞求，且好幾次被拒於門外篠崎泫都沒有放棄 連里長都泡過茶，才終於找到原屋主，但屋主已89歲完全不記得，也希望透過節目公開所有資訊。

如果你身邊有20幾年前曾經幫人養過小孩在中和的福善里、福美里一代的，年紀約60歲以上，奶媽的丈夫還是爸爸（不確定男性身分）愛喝咖啡色玻璃瓶裝的酒（不確定牌子）愛看摔角頻道，喜歡帶孩子去青年公園榕樹下踩樹根 並一直要孩子複誦「ㄊㄥˋ價咖打邱ㄚˋ」（脫鞋子踩樹根），篠崎泫透露幼時乳名是「榕榕」（印象中也不確定），連保姆名字都沒有，僅以年幼的片斷記憶來尋找，篠崎泫只能相信網路的力量了。

(中時新聞網)