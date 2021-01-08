今天是北韓元首金正恩37歲生日，但由於防疫切斷與中國大陸貿易，他不僅於5日召開朝鮮勞動黨第8屆代表大會中表示必須大膽承認2016年起的5年經濟計畫完全失敗，還得加班，將原定3天會議延長至今天繼續開會。

BBC(英國廣播公司)駐首爾記者畢克(Laura Bicker)指出，金正恩去年10月在勞動黨75年黨慶閱兵式時，也曾多次致謝、道歉，甚至落淚。不過以往北韓元首在黨代表大會通常都是自誇黨中央工作所取得成就，因此金正恩在黨代表大會上認錯仍是罕見現象。

金正恩稱「幾乎所有部門在很大程度上都沒有完成2016年宣布的目標」，並稱近5年是「史無前例、最為惡劣的困難時期」。而他提出的解決方法，仍是自1980年起、由其祖父金日成提出用來取代共產主義的主體思想、主體力量。

外媒分析，北韓經濟去年最嚴重打擊就是因防疫導致的對陸貿易幾乎全面切斷，據不完全統計，平壤與其最大盟友、貿易夥伴北京間全年交易量下挫幅度高達約80%。去年1月，北韓第1時間封鎖與中國邊境，至今仍未報告過任何病例，也有官員陸續因訪中返國後未遵守隔離指令、走私陸貨遭處決。

但也有外媒指出，沒有確診報告可能只是因為北韓與世隔絕或因政治意圖掩蓋，不代表沒有病例。因為北韓至少向WHO(世界衛生組織)報告有數千起疑似感染，只是未曾承認有確診。

此外，朝鮮半島史無前例的降雨量和颱風頻繁來襲，造成的洪災也讓北韓農業受到嚴重打擊。國際間對其核武發展的制裁也未曾停止。據朝中社報導，原定大會最後1天(7日)討論重點是對外關係方向與政策，特別是與韓國、美國關係，不過該報導也僅透露議題，沒有披露任何具體內容或決定。

金正恩和現任美國總統川普(Donald Trump)關係融洽，2019年也曾在板門店談判，但也沒對雙方關係或核武談判有任何實質進展，預期20日上任的拜登(Joe Biden)對北韓敵意會更強，因此北韓與美國關係可能也是一大難題。

北韓僅有3個政黨，但執政黨必須是朝鮮勞動黨，金正恩似乎有意讓5年1屆黨代表大會成為定制。他在2016年第7屆正式當選勞動黨委員長，而第6屆大會是36年前舉行，正是在該屆大會，金日成提出以主體思想取代共產主義作為北韓社會主義建設方向。

韓聯社觀察指出，與7大相較，朝鮮勞動黨領導層有高達74%被更換，軍方代表也縮減近半，行政、經濟部門代表取代了他們的位置。這似乎顯示，金正恩在下1個5年重點仍會放在經濟領域。

(中時新聞網)