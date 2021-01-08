寒流襲台，中央氣象局對21縣市發布低溫特報，根據台北市警消統計，8日凌晨0時起至上午10時止，已接獲4件內科OHCA（到院前心肺功能停止）急救案，疑似天冷引發內科疾病病發，其中2件家屬放棄急救，2件仍在醫院。

氣溫斷崖式驟降 醫教5大禦寒保命絕招

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警消表示，4件因疾病OHCA案，其中2人90幾歲，另2人為80幾歲、70幾歲長者，相較平日OHCA人數並沒有明顯增加，無法確定是否氣溫驟降有關，不過仍提醒家中長者注意保暖。

(中時 )