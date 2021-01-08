寒流來襲氣溫驟降 北市2長者疑天冷猝死 11:022021/01/08 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據台北市警消統計，8日凌晨0時起至上午10時止，已接獲4件內科OHCA。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寒流襲台，中央氣象局對21縣市發布低溫特報，根據台北市警消統計，8日凌晨0時起至上午10時止，已接獲4件內科OHCA（到院前心肺功能停止）急救案，疑似天冷引發內科疾病病發，其中2件家屬放棄急救，2件仍在醫院。 氣溫斷崖式驟降 醫教5大禦寒保命絕招 訂閱影音： 中時新聞網 雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」 警消表示，4件因疾病OHCA案，其中2人90幾歲，另2人為80幾歲、70幾歲長者，相較平日OHCA人數並沒有明顯增加，無法確定是否氣溫驟降有關，不過仍提醒家中長者注意保暖。 澎湖養殖業 箱網移外海深水區避寒 外送員疑天冷猝死 陳信瑜：雇主應主動為勞工送暖 (中時 ) #長者 #OHCA #幾歲 #警消 #內科 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太平山high下雪 山上遊客打赤膊 山下2長者夢中猝死 10:112021/01/08 生活 氣溫急凍！桃園復興區幼兒園今停課一天 14:072021/01/08 生活 強寒流影響 吳德榮：今明2天寒流最強 09:112021/01/08 生活 天寒易手腳冰冷 醫推2款養生茶：全身熱起來 10:552021/01/08 生活 台灣一夜急凍25人猝死 最年輕40歲 國健署：心血管族群留意 11:162021/01/08 社會 霸王寒流斷崖式降溫 彰化又4人凍未條猝死 11:472021/01/08 社會 大湖高接梨穗套袋防寒 憂開不出花農民挫在等 12:522021/01/08 生活 不畏6度低溫抗爭 桃園300里民要求工廠撤離學區 15:112021/01/08 寶島 8旬翁認不得路頂寒流騎車6小時 員警尋獲助返家 09:512021/01/08 寶島 超級寒流路邊遇迷途柴犬 暖警幫「幸運」找到狗主人 11:052021/01/08 社會 寒潮來襲 陸9成國土如冷凍庫 04:102021/01/08 兩岸新聞 社會熱門新聞 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 台灣一夜急凍25人猝死 最年輕40歲 國健署：心血管族群留意 - 社會 分手春光外洩 前男友狂傳13張淫照到推特喊：情慾風 - 社會 機師夢碎 25歲獨子首體驗輕航機遇死劫 父慟：明年原要出國學飛 - 社會 鐵捲門故障瞬間掉落！男員工鑽店內「身體對半折」壓底掙扎 驚悚畫面曝 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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