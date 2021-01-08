超級寒流來襲全台急凍！高雄1隻柴犬前天在街上亂晃迷途，1名熱心女深怕柴犬在在寒流下挨餓受凍，將柴犬帶往新興分局自強路派出所，由於警方黃柏鈞本身喜歡毛小孩，先安撫柴犬後，至寵物臉書社團發走失文，又帶著柴犬至原地繞，半小時後，見到狗主人急尋愛犬「幸運」，柴犬Lucky遇暖警，幸運地回到主人懷抱。

新興分局自強路派出所警員黃柏鈞、陳亮宇前天執行勤務時，突然有一名熱心林姓女子（28歲）抱著一隻全身發抖的柴犬到派出所，林女告知警方在前金區文武二街見柴犬在街上亂晃，因為近日天氣寒冷怕柴犬在外會挨餓受凍，由於柴犬毛髮很漂亮，應該有人飼養，由於她得趕著上班，希望警方協助柴犬找飼主。

由於警員黃柏鈞自己本身非常喜愛毛小孩，心想飼主可能會心急尋愛犬，黃員於是載柴犬至附近的動物醫院掃描看看是否有植入晶片，隨後到臉書寵物社團發文，並搜尋有無飼主遺失柴犬，之後又帶著柴犬至林女撿到牠的地方繞繞，看狗狗會不會記得家裡附近的路。

黃員在附近繞了30分鐘許，剛好急尋愛犬的飼主陳先生（45歲）叫住警方，告知警方柴犬就是他家的「幸運」，感謝警方和林女的熱心，幫助「幸運」順利回家，直說「幸運」真的很Lucky。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)