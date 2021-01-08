藝人吳鳳來台發展數十年，2015年成為台灣女婿，婚後與太太生下2個寶貝女兒，目前一家四口正在台灣環島旅行，日前抵達台南的吳鳳，表示當地民眾相當熱情紛紛想請客，不過都被他給婉拒，接著吐露背後原因，立刻被大批網友讚爆。

吳鳳表示台南是大家熟知的美食之都，每次來台南都期待品嚐在地美味，像是棺材板、牛肉湯、豆花、虱目魚粥等，都是鼎鼎有名的在地美食，除了美食之外，更感受到南台灣民眾的熱情，他表示除了許多人要求合照之外，有的老闆還一直想要請客，不過全都被他給婉拒，對此也解釋：「想要自己花錢支持在地做生意的人，請原諒我有時候拒絕你們請客，我知道賺錢不容易，我很開心花錢，互相支持互相體諒」。

而此趟台南行雖只停留短短兩天時間，卻給吳鳳一家人下極好印象，表示：「老天爺對我們特別好，幾乎每天都是好天氣，也許兩天沒辦法玩遍所有地方，不過沒關係，我們留給下一個台南旅行」。

對此網友紛紛留言：「好正面的觀念，給孩子們最好的榜樣」、「你的觀念與想法，讓台南人好大心，希望你們下次再來台南玩、「支持在地的想法很棒唷！帶著孩子做更有意義呢」。

(中時新聞網)