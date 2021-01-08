警查獲機車仿冒皮帶及整流器 仿品逾3000件市價約500萬元

保安警察第二總隊刑事警察大隊去年10月獲報，曾姓男子等6嫌涉嫌仿冒「Kymco」、「Sym」及「Yamaha」等機車商標的驅動皮帶及整流器，循線前往新北市、新竹市等4間機車材料行，查獲仿冒品逾3000件，市價約500萬元，訊後依違反商標法移送法辦。

保二總隊刑事警察大隊獲報後隨即成立專案小組，調查發現共有多家主流品牌的仿冒品充斥在市面上，經過不斷溯源追查上游，於新北市、新竹市等4處機車材料行查獲6嫌涉嫌違反商標法。

保安警察第二總隊刑事警察大隊去年10月獲報，曾姓男子等6嫌涉嫌仿冒「Kymco」、「Sym」及「Yamaha」等機車商標的驅動皮帶及整流器。（保安警察第二總隊提供）

保安警察第二總隊刑事警察大隊去年10月獲報，曾姓男子等6嫌涉嫌仿冒「Kymco」、「Sym」及「Yamaha」等機車商標的驅動皮帶及整流器。（保安警察第二總隊提供）

保安警察第二總隊刑事警察大隊去年10月獲報，曾姓男子等6嫌涉嫌仿冒「Kymco」、「Sym」及「Yamaha」等機車商標的驅動皮帶及整流器。（保安警察第二總隊提供）

警方指出，機車因具有機動性與方便性，成為多數民眾代步、通勤之主要交通工具，台灣機車瀑布更是世界奇觀，每個家庭幾乎至少都有1部機車，因此其安全性不得被忽視，尤其驅動皮帶為機車傳動系統的中樞，皮帶會因磨損而影響行車的品質。

因皮帶屬於消耗品，嫌犯見有利可圖開始大動歪腦筋，於坊間機車行、材料行販售仿冒驅動皮帶，趁機大撈一筆。

原廠公司表示，仿冒驅動皮帶在外觀上與原廠相似，使消費者無法自外觀判別，且仿冒品價格通常較原廠低廉，導致不知情材料商或機車行因低價而大量進貨，更以仿冒零件替不知情民眾維修更換，因仿品材質差、容易斷裂，恐將造成民眾於騎車時發生交通意外，危害生命安全。

警方指出，依商標法第97條之規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處1年以下有期徒刑、拘役或併科5萬元以下罰金。

(中時 )