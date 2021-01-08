雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」

霸王級寒流發威，全台連日低溫，造成多起猝死事件；據統計，北北桃及宜蘭、彰化地區昨（7）晚到今天清晨，共發生25人猝死，多是超過80歲長者，但其中有一位年僅40歲。中央氣象局今天已針對全台22縣市發布低溫特報，國健署為此呼籲，心血管高風險族群應特別注意，做好保暖並規律服藥、避免清晨外出運動。

台北市昨天晚間7時至今天上午8時，共發生5起失去生命跡象送醫案件，其中5人經搶救不治，5人都是在家中發生，平均年齡超過80歲，是否因天冷猝死因素仍需調查。新北市則有11件在家失去生命跡象送醫，年紀最小的為40歲男性，平均年紀58歲。

桃園市有位81歲老翁被家人發現在家中昏迷，緊急送醫仍不治，共3位猝死事件。宜蘭2名猝死的人都是超過80歲的高齡男性，均有糖尿病及高血壓等病史。彰化也傳出有4名長者猝死。

國健署為此呼籲，不論何時，長者外出一定要做好保暖，戴帽子和圍巾尤其重要，手套、襪子及保暖衣物也要記得穿戴；三高及心血管疾病患者，於低溫來襲期間更需要遵從醫囑，規律服藥來控制病情，一天之中清晨5到6時，以及晚上8到9時最危險，尤其是有心血管高風險族群，像是民眾有糖尿病、高血壓、高血脂、腎臟病，或是有抽菸、肥胖者，曾有中風、心絞痛等，不適合清早外出運動。

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(中時新聞網)