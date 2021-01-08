金門安岐新建社區活動中心暨安美村辦公處大樓，縣長楊鎮浯、縣議長洪允典和金寧鄉長楊忠俊等人出席動工典禮。（金寧鄉公所提供）

金門安岐新建社區活動中心暨安美村辦公處大樓，縣長楊鎮浯、縣議長洪允典和金寧鄉長楊忠俊等人出席動工典禮。（金寧鄉公所提供）

安岐新建社區活動中心暨安美村辦公處大樓示意圖。（金寧鄉公所提供）

安岐是1949年金門「古寧頭戰役」主戰場之一，目前有8鄰671戶2278人。（李金生攝）

1949年金門「古寧頭戰役」主戰場安岐今（8）日新建社區活動中心暨安美村辦公處大樓。縣長楊鎮浯、縣議長洪允典偕金寧鄉長楊忠俊等人出席動工典禮，祈祝工程順利進行，完善未來的社區關懷和基層行政工作，也成為聚落亮眼的新地標。

安岐社區為多姓聚落，以周、蔡、許、吳姓居民最多，其次有陳、林、洪、薛、錢等姓氏居民。目前有8鄰671戶2278人（男1122人，女1156人)。其中又以老年人居多，65歲以上人口為237人（至2020年11月底止），居民以務農及養蚵最多，因青壯人口外流，勞動力不足，農作以機械化為主。

安岐原有老人會組織，2001年由周啟忠號召成立安岐社區發展協會，並當選第1、2屆理事長，對聯絡鄉里情誼頗多貢獻。在現任理事長吳神佑的持續努力下，會員有136人，社區組織包含志工隊、媽媽成長教室及長壽俱樂部，並於2017年設置照顧關懷據點。

安岐社區近年新建民宅增多，整體景觀煥然一新。2018年在時任理事長薛成吉及總幹事蔡秋年的帶領下，參加衛生福利部金卓越社區選拔-榮獲全國甲等獎，卓越成效獲得各方肯定。

由於社區沒有活動中心，各項活動均借用保安殿廂房或安美村辦公處場地辦理，受限於腹地太小，以及村辦公處即將拆除還地於民，迄2019年底在保安殿的協助下，地方仕紳許嘉旺捐贈安岐村測段279地號土地，並由金寧鄉公所以新臺幣292萬7353元整，有償撥用安岐村測段280-4地號土地，合併供安岐社區活動中心暨安美村辦公處大樓興建使用。

鄉公所說明，這項新建工程的土地面積為413.37平方公尺，在縣府、縣議會和鄉代會的支持下，獲編列預算得新台幣2280萬6553元。工程造價為新台幣2040萬元，由上郡工程有限公司承攬，施工時間為240日曆天，設計單位為林存城建築師事務所。

楊忠俊鄉長指出，新大樓為地上2層建築物，總樓地板面積為488.52平方公尺，各樓層獨立使用。一樓規畫廚房、廁所及2處多功能空間，2樓有2間辦公室、1處多功能空間、廁所及陽台，配合周邊環境整理，完工後將成為安岐最重要的地標。

(中時 )