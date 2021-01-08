連鎖醫材通路杏一(4175)2020年12月營收6.31億元，月成長32.94%，年成長12.38%，2020年全年營收59.4億元，年成長11.85%。

2020年12月適逢杏一30年周年慶，擴大舉辦使來客數有效提升，整體營收表現亮眼，電商部分YoY大幅成長達45%，另外，門市營收及周年慶檔期營收YoY皆成長11%。杏一表示，2020年受惠於疫情商品成長和民眾保健意識抬頭，以電商為例，保健食品年度成長高達52.64%，帶動杏一全年營收創30年新高。

展望2021年，杏一啟動「深耕社區」、「拓展商場」、「智慧物流」三支箭，創造第二條成長曲線，成就大健康平台願景。總經理蔡德忠說，杏一已深耕醫院30年，為延伸顧客服務廣度，未來將著重於社區型門市。

杏一目前每年約成長10%店家數，預計2021年年底門市可達300家；商場部份，繼2020年初取得中山醫學大學商場及國立臺北護理健康大學商場，更在年底封關前，順利得標台中榮民總醫院生活廣場標案，且陸續將於2021年開幕，藉著商場帶動的龐大人流，將可提供杏一穩定且可觀的營收。

杏一在2020年7月啟用的新智能化物流中心，除了能滿足未來500間門市訂單需求，更可支援供應商的物流需求，目前3M、思耐德(補體素)等大廠已加入杏一物流服務，並持續與其他供應商洽談中，杏一整合產業供應鏈的目標已揭開序幕。

(時報資訊)