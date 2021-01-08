美國電動車製造商特斯拉周四股價爆量飆漲，終場再創歷史新高，市值更首度超越臉書。特斯拉股價狂飆，也助其執行長馬斯克一舉超越貝佐斯，成為全球的新首富。

周四特斯拉股價飆漲近8%，收在816.04美元，使其市值達到近7740億美元，成為華爾街市值第五大上市公司，僅次於谷歌母公司Alphabet，並領先臉書。

特斯拉周四成交值超過390億美元，創下特斯拉上市以來的最高記錄，並超出成交值排名之後的蘋果、阿里巴巴與亞馬遜之成交值總合。

在過去12個月中，特斯拉股價漲逾700%，成為迄今全球身價最高的汽車公司，儘管其產量僅相當於豐田、福斯與通用等競爭對手的一小部分。

加拿大皇家銀行（RBC）將特斯拉的股票評級從「落後大盤」調升至「符合類股表現」，為特斯拉周四的飆漲帶來助力。

RBC分析師Joseph Spak出具研究報告指出，他先前低估了特斯拉利用飆升的股價籌集資金，進而支援公司擴張計畫的能力。

根據Refinitiv提供的數據，分析師對特斯拉2020年淨利的平均預測為12億美元；相比之下，市場預估通用汽車去年淨利為58億美元，預估臉書去年淨利為271億美元。

此外，彭博社周四報導，拜特斯拉周四股價大漲所賜，其執行長馬斯克以超過1850億美元的淨財富，擠下了亞馬遜執行長貝佐斯，榮登全球首富。

貝佐斯自2017年以來一直穩居世界首富之位，其目前身價約為1840億美元。

在過去一年間，馬斯克晉升成為全球首富速度之快創下了歷史記錄。在2020年剛開始時，馬斯克的身家約為270億美元，僅排名在前50大富豪中。特斯拉股價飆漲加上優沃的薪酬待遇，使馬斯克的淨資產暴增逾1500億美元。

(時報資訊)