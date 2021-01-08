晶圓傳載解決方案整合服務商家登(3680)去年第四季加速出貨，2020年12月合併營收約為3.59億元，較前年同期成長29.45%，創新高；2020年全年營收25億元，同創新高，年增5.57%。

家登2020年12月合併營收約為3.59億元，創單月歷史新高，其中半導體本業佔合併營收將近83%，年成長72%，本業持續走揚，有利獲利表現。

家登去年第四季加速出貨，第四季營收達7.15億元，比第三季的5.57億元大幅成長28.31%。2020年全年營收25億元，同創新高，年增5.57%。

展望今年，隨著台積電等半導體大廠持續往先進製程推進，有望挹注家登今年本業持續成長。

邁向2021年，台積電、三星、Intel等全球主要半導體大廠布局先進製程不停歇，並陸續導入EUV(極紫外光)技術，將為相關EUV供應鏈帶來長期成長。家登為EUV光罩盒主要供應商之一，法人預期今年EUV光罩盒出貨量仍將較去年倍數成長。

在擴產規畫上，家登去年已完成樹谷廠擴產動作，進行全面設備及人力擴充，產能規模大幅提升4倍。此外，為因應客戶的強勁需求，家登也計畫在土城新建廠區。

家登去年本業營收續增上業外挹注，前三季EPS達6.6元；去年第四季本業獲利成長，全年獲利將達新高。今年本業營運將續挑戰新高。

(時報資訊)