為了解市售蔬菜農藥殘留的情形，消基會在去年10月間選定高麗菜、豌豆莢與甜豆莢及玉米進行380項農藥與二硫代胺基甲酸鹽農藥檢測，其中甜豆莢檢測18件、全數農藥超標，甚至還有超標200餘倍的樣品外，還有在樣品中檢測不得檢出的農藥，可依食安法處6萬至2億元罰鍰。

消基會指出，18件玉米中有15件未檢出農藥殘留，3件檢出，其中2件不符合規定，合格比例為88.9％；18件高麗菜有8件未檢出農藥殘留，10件檢出，其中1件不符合規定，合格比例為94.4％;18件豌豆莢皆檢出農藥殘留，殘留種類為3至23種，其中僅1件符合限量規定，17件不符合規定，合格比例為5.6％。

而18件甜豆莢皆檢出農藥殘留，殘留種類為4至20種，全數不符合限量規定，合格比例為0％，除了在傳統菜市場購買到，甚至在大賣場販售的也農藥超標。

消基會指出，本次檢測結果顯示，豌豆莢與甜豆莢殘留農藥的情形非常嚴重，可能是農友們未達安全採收期就提早採收，造成農藥殘留情形，此外，本次亦檢出多種不得使用於玉米、豌豆與甜豆的農藥，推測原因可能是農民混用農藥，或是與其他農作物種植距離過近，使農藥交互汙染，造成多種農藥殘留。

消基會建議消費者，檢驗結果顯示，玉米與高麗菜為農藥殘留風險較低的蔬菜，豌豆莢與甜豆莢為風險較高的蔬菜，建議消費者可選購當季盛產且非連續採收型態的蔬果，並於烹煮前，先以流動的清水沖洗根部或果蒂處後，以水浸泡10至20分鐘，再用流動的水沖洗2至3遍，並在烹煮時，將鍋蓋打開讓農藥揮發，以降低殘留農藥風險。

(中時 )