美國國務卿蓬佩奧宣布美國駐聯大使凱莉克拉夫特將訪問台灣。國民黨大陸部主任左正東指出，從蓬佩奧的說法，可知連最強調對抗路線的川普政府都知道要爭取大陸民心，相信強調人權價值的拜登政府更會重視爭取大陸人民支持，希望民進黨政府謹記在心，贏得大陸民心是台灣安全和台海和平的根本之道。

「連最強調對抗路線的川普政府都知道要爭取大陸民心，希望政府再出招。」左正東說，蓬佩奧宣布美國駐聯合國大使將出訪台灣，雖然今年美國在世界衛生組織沒有提案支持台灣參與，但以聯合國大使的象徵意義，出訪台灣提高台灣的能見度，和引起國際社會更關注中華民國在聯合國的地位，都是好事，應該歡迎。希望政府能夠爭取拜登政府的理解和支持，讓這樣的訪問不要只是曇花一現的煙火。

此外，也有不少人注意到，蓬佩奧說「台灣展現的是一個自由中國所能達到的成就」，這樣的說法恐怕讓很多厭中人士感到不自在。

左正東說，蓬佩奧是說台灣的民主自由可以讓更多中國人對自由民主產生渴望和追求。這是川普政府對台政策一直強調的，去年蓬佩奧將中國稱為中共正展現美國反極權但不與中國人民為敵的基本立場。

他說，這也是國民黨長久以來的自我期許，去年9月發布的現階段兩岸政策報告特別提出：中華民國承載國父孫中山追求民主自由的目標，國民黨不會放棄為中華民族實現民有民治民享的使命。

左正東說，他相信，強調人權價值的拜登政府，更會重視爭取大陸人民支持。然而，民進黨的某些政策，恐怕就是以大陸人民為敵，而且常常用鼓動民間的仇中情緒來轉移自己施政不力的困境。

他舉例，中央防疫指揮中心好像把武漢肺炎的字眼拿掉了，現在改用 Covid-19，這是好事。在各國都稱Covid-19時，防疫指揮中心一直使用武漢肺炎，陳時中部長還強調稱武漢肺炎不是歧視，這樣的做法除了在大陸民眾中製造敵人外，沒有一點好處。使用侮辱性的字眼稱呼大陸，是不可能發揮像蓬佩奧所說，讓大陸人民因為台灣的自由民主而產生對自由民主的渴望，這只有為中共政府否定台灣自由民主提供廉價的藉口，政府應該記取教訓。

左正東提醒，連最強調對抗路線的川普政府都知道要爭取大陸民心，希望民進黨政府謹記在心，贏得大陸民心是台灣安全和台海和平的根本之道。

(中時 )