據石家莊市政府網站消息，7日下午，市突發疫情緊急處置領導小組召開工作例會，要求加快核酸檢測速度：當日送檢、當日有結果、當日報送。

河北省委常委、石家莊市委書記邢國輝主持會議並講話，會議提出了五點要求：

一要全面加快核酸檢測進程，堅持速度與質量並重，做到當日採樣、當日送檢、當日有結果和當日報送，確保一人不落、全面覆蓋。

二要加大流調溯源力度，確保確診病例、疑似病例和密切接觸者、次密切接觸者流行病學調查全覆蓋。

三要嚴格規範開展人員隔離，對密切接觸者、次密切接觸者做到「應隔盡隔」，同時做好隔離場所準備和防護指導，為有效處置疫情提供保障。

四要加強工作有效銜接，確保數據準確權威，嚴格信息報送程序，明確報送時間節點，完善溝通協調機制，真正做到數據准、底數清。

五要強化組織領導，堅持主要領導親自抓，班子成員牽頭抓，分管領導直接抓，相關部門分工協作，構建黨委領導、政府主導、部門配合、社會參與的組織體系，全面提升工作效率，為打好疫情防控殲滅戰提供堅強保證。

此外，外省市的醫療支援力量正不斷抵達石家莊。7日21時56分、22時37分，東方航空公司MU9003航班和長龍航空公司GJ6001航班先後降落石家莊機場，來自江蘇省的106名檢驗醫療隊員以及來自浙江省的103名核酸檢測醫療隊員冒著嚴寒馳援燕趙，協助石家莊市、邢台市開展核酸檢測工作。

由於首都北京和河北省接壤，為保護首都安全，河北省8日發布規定，河北環北京地區通勤人員，憑環京地區居住證明、在京工作證明、14日內核酸檢測陰性證明可以正常通勤，而近期首次通勤的，必須有72小時內核酸檢測陰性證明。

此外，北京鐵路局石家莊客運段表示，受新冠肺炎疫情影響，石家莊客運段部分旅客列車臨時停運，共計停運26.5對，其中高鐵列車15.5對，普速列車11對。

(中時 )