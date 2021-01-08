立委高嘉瑜常在臉書分享生活近況。(取自高嘉瑜臉書)

民進黨立委高嘉瑜活躍於社群平台，屢次成為話題女王，近日則愛「玩髮」。繼上次突曬出短髮及肩的照片，掀起關注，今逢寒流報到，她上傳一張放下公主頭的自拍美照，並提醒大家要穿暖一點。照片曝光兩小時已超過7千人按讚，但卻有人說「熊熊看以為是狄鶯」。

藝人狄鶯。(取自狄鶯臉書粉專)

中央氣象局表示，今受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，大部分西半部到東北部的本島平地人工測站都有破本季入冬低溫紀錄，今天白天北部及東北部一整天的溫度都在10度以下。對此，高嘉瑜在臉書寫下，今天真的超冷，陽明山都下雪了，大家要穿暖一點，過了今天，就沒那麼冷了，且北市內湖區只有7度。

高嘉瑜在臉書提醒民眾注意保暖，也不忘曬出一張自拍照；相較於過去總是以公主頭出現，她這次放下一頭長髮，搭配一件粉色外套亮相，吸引不少網友目光。

許多人都大讚高嘉瑜的造型，「髮型很好」、「想抱女神」、「這張照片動人」、「今天的造型真的美極了！」還有眼尖網友認為她的造型很像藝人狄鶯。

(中時新聞網)