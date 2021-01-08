幼兒馬路暴走。（翻攝自爆廢公社公開版）

馬路如虎口！一名網友分享一則影片，只見一名身穿綠外套的幼兒突然往馬路上衝，讓機車騎士嚇到急煞，而家長慌忙跑出來後，用力一拉，讓年幼的孩子直接撲倒在地，也不去扶起來，誇張畫面立刻引發網友討論，原PO大嘆，家長真的要顧好小孩，一不小心恐釀憾事。

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，拜託家長顧好小小孩好嗎？一個不注意可能一條小生命就沒有了，放上這個影片不是想要公審誰，只是想提醒各位用路人以及家長們，不要放任小朋友在馬路上亂沖，真的要特別注意。

從原PO分享的影片可見，開車行經某個路段，一位穿著綠色外套的幼童，突然往馬路中間直直衝，甚至快跨越一個車道，嚇得前方機車騎士急煞、而她也立刻停車，而幼童的家長隨後也慌張跑出來，趕緊叫住孩子，也好向後方來車反應迅速，才沒發生憾事。

但另人傻眼的是，家長不知是想把孩子往回拉、還是想教訓孩子，但疑似出手太用力，一掌揮出去後，年幼的孩子直接撲倒在地，而家長也不把他扶起來，便轉身離開，讓孩子自己在原地奮力起身，後來另名家人才趕緊抱他起來，離開現場。

驚險的影片曝光後，引起網友熱烈討論，「為什麼不顧好小孩的第一時間居然是打小孩？分明就是大人沒有注意小孩的安全，這樣打孩子又能懂什麼」、「緊張一下，差點被嚇死」、「大人不注意幹嘛打小孩」、「太誇張了」、「應該先抓回來吧！大人比小孩還不懂事，也蠻無言的」、「好可怕」。

(中時新聞網)