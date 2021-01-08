彰化縣政府迎來洪易二件牛的公共藝術作品讓縣民耳目一新，一是在彰化縣立美術館的「大牛」，帶給大家繽粉多彩的新年氣象。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府迎來洪易二件牛的公共藝術作品讓縣民耳目一新，一是在彰化縣立美術館的「大牛」，帶給大家繽粉多彩的新年氣象。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府迎來洪易二件牛的公共藝術作品讓縣民耳目一新，一是在彰化縣立美術館的「大牛」，帶給大家繽粉多彩的新年氣象。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

「牛氣」作品在八卦山大佛遊客中心前，粉紅洋風鈴木也正繽紛綻放。（吳敏菁攝）

「牛氣」作品在八卦山大佛遊客中心前，粉紅洋風鈴木也正繽紛綻放。（吳敏菁攝）

迎接新牛年，彰化縣政府也迎來洪易二件牛的公共藝術作品讓縣民耳目一新，一是在彰化縣立美術館有洪易十二生肖系列作品之一「大牛」，帶給大家繽粉多彩的新年氣象。另件「牛氣」作品在八卦山大佛遊客中心前，粉紅洋風鈴木也正繽紛綻放。

古時盛行立春「打春牛」、「摸春牛」之俗，春季來臨，是春耕之始，打春牛的寓意打去春牛的懶惰，迎來一年的豐收。這次洪易提供兩件牛的公共藝術作品，「大牛」帶給大家繽粉多彩的新年氣象。

縣長王惠美說，牛身上植物、花鳥、動物的花紋，象徵與大自然的互動和諧，歡迎用創意打春牛，與洪易大師經典作品趣味互動，一起牛轉新運，迎向未來。

另件作品「牛氣」，洪易以仙人掌、蘋果、老鷹做為美國西部廣袤大地為靈感初始， 並把「牛」吃苦耐勞、無畏無懼、冒險驕傲的形象意涵結合一起，創造出擁有牛逼感的牛氣作品，放置在八卦山大佛遊客中心前，王惠美再次推薦，這些藝術作品，結合2021月影燈季，卦山祈福燈區，粉紅洋風鈴木正應景盛放，值得來走訪一趟趟八卦山，祈福、賞景，迎接新年新氣象，感受八卦山越來越美，越來越有趣。

(中時 )