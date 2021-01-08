蘇澳籍漁船「永裕興18號」10名船員失聯進入第10天，內政部長徐國勇今（8）日表示，因為距離太遠，台灣要派出救援隊伍確實有困難，但台、美兩方的國搜中心保持著相當好的聯繫，美國的海上救援船隻已經出發，希望10名船員都還平安地待在漁船上。

蘇澳籍漁船「永裕興18號」失聯的10名船員至今仍無訊息，李姓船長的妻兒7日舉行記者會哭訴中央政府救援行動消極，呼籲蔡英文總統出面協助。

內政部長徐國勇（中）8日在宜蘭表示，美國的海上救援船隻已經出發。（胡健森攝）

內政部長徐國勇8日到宜蘭訪視宜蘭市公所「市民之森」工程時主動提到「永裕興18號」的後續救援行動，徐國勇說，內政部消防署與空勤總隊是國搜中心最重要的成員，因此一傳出船員失聯的消息後，自己就已經注意到。

徐國勇表示，台灣與美國的國搜中心雙方保持著很好的聯繫，因此船員失聯事件一發生後，美國立即出動定翼機尋找船隻，先完成空中搜尋之後再進入海上搜尋，但因為當地的海象真的很差，因此先行保持監控並投放定位目標，如今美國的海上搜尋的船隻也已經出發，台灣也一定會與美方保持最好的聯繫。

徐國勇並解釋說，由於「永裕興18號」被發現的位置距離太遠，台灣要派出搜救隊伍確實有困難，直昇機也沒辦法飛那麼遠，還是得依靠美國的幫助，國際搜救行動是互相支援，也不會提到收費問題，真的要算也是以後再算，但政府也絕對不是因為經費問題而不出動救援隊伍。

徐國勇強調，海上搜救行動已經在進行中，日前回傳的照片似乎看到有人員在船上活動，他也很希望人員都在船上，畢竟人命安全要擺在第一，後續還會有海巡署、農委會、漁業署人員對家屬說明進一步的救援行動進度。

(中時 )